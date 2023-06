मध्यप्रदेश में 15 दिन में हजारों Fake कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जारी, स्वास्थ्य विभाग में मच गया हड़कंप

भिंड
Published: Jun 05, 2023

Thousands of Covid Vaccination Fake Certificate issued in MP in 15 Day: मध्य प्रदेश में 15 दिन में हजारों की संख्या में फर्जी कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए। वो भी तब जब कोविड वैक्सीन प्रदेश में है ही नहीं। मामले के सामने आते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है।