फूड कोर्ट का निर्माण अटका, एक महीने से से साइट बंद

इसलिए बनाई योजना

शुरुआत में सेंट्रल पार्क में फूड कोर्ट की योजना बनाई गई लेकिन यहां घूमने वालों ने विरोध जता दिया। नींव खुदाई और भराई के बाद प्रोजेक्ट को यहां से हटाना पड़ा। इसके बाद में मेला मैदान में निर्माण की योजना बनाई लेकिन यहां मामला न्यायालय में विचाराधीन होने की वजह से प्रोजेक्ट शॉपिंग कॉम्पलेक्स में पहुंचा। गेट बंद परिसर के अंदर चौपाटी का निर्माण होने से वाहनों की पार्किंग भी अंदर हो सकेगी और गौरवपथ पर वाहन खड़े नहीं होंगे। फूड कोर्ट का टेंडर गत वर्ष 28 अप्रेल को खुला इसके बाद एस्टीमेट रिवाइज होने के बाद दोबारा टेंडर हुआ, दूसरी बार में कोई संवेदक नहीं आया, तीसरी बार में टेंडर खुलने के बाद कार्यादेश जारी हुआ और काम शुरू हो गया लेकिन आमजन के विरोध की वजह से निर्माण रोकना पड़ा था।