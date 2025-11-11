Patrika LogoSwitch to English

भिवाड़ी

राजस्थान में बिहार की युवती के साथ मकान मालिक पर अश्लील हरकतें करने का आरोप

Rajasthan Crime: भिवाड़ी में बिहार की युवती ने मकान मालिक मन्ना, शहजाद और रानी, कासम पर अश्लील हरकतें करने और मां के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया। मारपीट में मां के पैर फ्रैक्चर हो गए।

Nov 11, 2025
Google source verification

भिवाड़ी

image

Akshita Deora

Nov 11, 2025

प्रतीकात्मक तस्वीर : पत्रिका

Landlord Obscene Behavior From Bihar Woman: राजस्थान के भिवाड़ी में रहने वाली एक बिहार मूल की युवती ने अपने मकान मालिक मन्ना, शहजाद और रानी, कासम के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती का परिवार चौपानकी थाना क्षेत्र में किराए के मकान में रहता है। पीड़िता ने बताया कि 'मकान मालिक अक्सर उसके साथ अश्लील हरकतें करते थे।'

अश्लील हरकतें करने पर किया था विरोध

युवती ने बताया कि शहजाद कई बार उसके साथ अश्लील हरकतें करता था। उन्होंने इस हरकत को रोकने की कोशिश की लेकिन मकान मालिक की बदतमीजी बढ़ती गई। इस पर मकान खाली करने के फैसला लिया तो वो किराए मांगने लगा। युवती की मां ने कहा कि वेतन मिलने के बाद किराया दे दिया जाएगा। इस पर आरोपियों ने युवती की मां के साथ बुरी तरह मारपीट की।

जान बचाकर भागी

पीड़िता बचाव करने आईं लेकिन आरोपियों ने उसकी मां के पैर पर वार कर दिया। जिससे उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया। युवती और उसकी मां की जान को भी खतरा था इसलिए दोनों अपनी जान बचाकर भागी और पुलिस स्टेशन पहुंची। सविता का इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है।

पुलिस ने की कार्रवाई

चौपानकी थाना पुलिस ने मामले में आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश दी लेकिन आरोपी श्रमिक कॉलोनी से ताला लगाकर फरार हो गए। पुलिस ने कहा है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा।

भिवाड़ी

राजस्थान न्यूज़

