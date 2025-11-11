राजस्थान में बिहार की युवती के साथ मकान मालिक पर अश्लील हरकतें करने का आरोप

प्रतीकात्मक तस्वीर : पत्रिका
Landlord Obscene Behavior From Bihar Woman: राजस्थान के भिवाड़ी में रहने वाली एक बिहार मूल की युवती ने अपने मकान मालिक मन्ना, शहजाद और रानी, कासम के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती का परिवार चौपानकी थाना क्षेत्र में किराए के मकान में रहता है। पीड़िता ने बताया कि 'मकान मालिक अक्सर उसके साथ अश्लील हरकतें करते थे।'
युवती ने बताया कि शहजाद कई बार उसके साथ अश्लील हरकतें करता था। उन्होंने इस हरकत को रोकने की कोशिश की लेकिन मकान मालिक की बदतमीजी बढ़ती गई। इस पर मकान खाली करने के फैसला लिया तो वो किराए मांगने लगा। युवती की मां ने कहा कि वेतन मिलने के बाद किराया दे दिया जाएगा। इस पर आरोपियों ने युवती की मां के साथ बुरी तरह मारपीट की।
पीड़िता बचाव करने आईं लेकिन आरोपियों ने उसकी मां के पैर पर वार कर दिया। जिससे उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया। युवती और उसकी मां की जान को भी खतरा था इसलिए दोनों अपनी जान बचाकर भागी और पुलिस स्टेशन पहुंची। सविता का इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है।
चौपानकी थाना पुलिस ने मामले में आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश दी लेकिन आरोपी श्रमिक कॉलोनी से ताला लगाकर फरार हो गए। पुलिस ने कहा है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा।
