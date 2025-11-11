राजस्थान में बिहार की युवती के साथ मकान मालिक पर अश्लील हरकतें करने का आरोप

युवती ने बताया कि शहजाद कई बार उसके साथ अश्लील हरकतें करता था। उन्होंने इस हरकत को रोकने की कोशिश की लेकिन मकान मालिक की बदतमीजी बढ़ती गई। इस पर मकान खाली करने के फैसला लिया तो वो किराए मांगने लगा। युवती की मां ने कहा कि वेतन मिलने के बाद किराया दे दिया जाएगा। इस पर आरोपियों ने युवती की मां के साथ बुरी तरह मारपीट की।