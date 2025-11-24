Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिवाड़ी

प्रसारण निगम पथरेड़ी में करेगा 132 केवी जीएसएस का निर्माण, दो बार पत्र लिख रीको से मांगी जमीन

औद्योगिक क्षेत्र का हो रहा विस्तार, नए उद्योगों को कनेक्शन देने जीएसएस जरूरी

less than 1 minute read
Google source verification

भिवाड़ी

image

Dharmendra dixit

image

Dharmendra Dixit

Nov 24, 2025

भिवाड़ी. पथरेड़ी में प्रसारण निगम का 133 केवी जीएसएस प्रस्तावित है। निगम यहां जीएसएस निर्माण के लिए रीको से जमीन की मांग कर रहा है। उक्त क्षेत्र में रीको का चौपांनकी, सारेखुर्द और पथरेड़ी औद्योगिक क्षेत्र है। यहां नई इकाइयां आ रही है। वर्तमान में स्थापित जीएसएस पर बराबर विद्युत भार चल रहा है। जीएसएस के लिए जमीन जितनी जल्दी मिलेगी। निर्माण की प्रक्रिया भी तभी शुरू होगी। प्रसारण निगम ने एक बार पत्र लिखकर जमीन चिन्हीकरण की मांग की। रीको की ओर से इस बारे में जबाव नहीं दिया गया। अब निगम ने दोबारा रीको की पत्र लिखा है। चौपानकी स्थित 132 केवी जीएसएस की भार क्षमता पूरी हो चुकी है। नए कनेक्शन देना बंद हो गया है, पुराने उपभोक्ताओं की भार वृद्धि करना संभव नहीं है। चौपानकी, पथरेड़ी, बंदापुर सहित आसपास के क्षेत्र में नई औद्योगिक इकाई आ रही हैं। उनका उत्पादन शुरू हो रहा है, ऐसी स्थिति में नई इकाइयों को कनेक्शन देने और पूर्व में कनेक्शन ले चुके उपभोक्ताओं का विद्युत भार बढ़ाने के लिए नए जीएसएस की जरूरत है। इसके लिए प्रसारण निगम ने तैयारी शुरू कर दी है। प्रसारण निगम ने रीको यूनिट द्वितीय को दो बार पत्र लिखा है, जिसमें पथरेड़ी चौपानकी क्षेत्र में 132 केवी जीएसएस निर्माण करने के लिए चार से पांच हेक्टेयर जमीन की मांग रखी गई है। प्रसारण निगम एक्सईएन एससी यादव ने पत्र लिखकर बताया है कि वर्तमान में स्थित चौपानकी जीएसएस पूरी भार क्षमता पर चल रहा है। भविष्य में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार को देखते हुए, चौपानकी, पथरेड़ी, सारेखुर्द, बंदापुर सहित अन्य औद्योगिक एवं आवासीय क्षेत्र में निर्बाध एवं सुगम बिजली आपूर्ति के लिए एक अन्य जीएसएस की जरूरत है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Nov 2025 06:58 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhiwadi / प्रसारण निगम पथरेड़ी में करेगा 132 केवी जीएसएस का निर्माण, दो बार पत्र लिख रीको से मांगी जमीन

बड़ी खबरें

View All

भिवाड़ी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

इंवेस्ट समिट सरकार बदलते ही थम गई निवेशकों की रफ्तार

भिवाड़ी

52 करोड़ रुपए से तैयार होंगी मानव केंद्रीयकृत सडक़

भिवाड़ी

6.70 करोड़ से तैयार हुआ सीएफसी, तीन महीने से कर रहा संचालन का इंतजार

भिवाड़ी

करोड़ों की लागत से बिछी टाइल्स खोदकर बिछा रहे ओएफसी, फुटपाथ पर लगे मिट्टी के ढेर

भिवाड़ी

बीएमआरटी की विद्युत क्षमता होगी सौ मेगावाट, चार करोड़ आएगी लागत

भिवाड़ी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.