प्रसारण निगम पथरेड़ी में करेगा 132 केवी जीएसएस का निर्माण, दो बार पत्र लिख रीको से मांगी जमीन

भिवाड़ी. पथरेड़ी में प्रसारण निगम का 133 केवी जीएसएस प्रस्तावित है। निगम यहां जीएसएस निर्माण के लिए रीको से जमीन की मांग कर रहा है। उक्त क्षेत्र में रीको का चौपांनकी, सारेखुर्द और पथरेड़ी औद्योगिक क्षेत्र है। यहां नई इकाइयां आ रही है। वर्तमान में स्थापित जीएसएस पर बराबर विद्युत भार चल रहा है। जीएसएस के लिए जमीन जितनी जल्दी मिलेगी। निर्माण की प्रक्रिया भी तभी शुरू होगी। प्रसारण निगम ने एक बार पत्र लिखकर जमीन चिन्हीकरण की मांग की। रीको की ओर से इस बारे में जबाव नहीं दिया गया। अब निगम ने दोबारा रीको की पत्र लिखा है। चौपानकी स्थित 132 केवी जीएसएस की भार क्षमता पूरी हो चुकी है। नए कनेक्शन देना बंद हो गया है, पुराने उपभोक्ताओं की भार वृद्धि करना संभव नहीं है। चौपानकी, पथरेड़ी, बंदापुर सहित आसपास के क्षेत्र में नई औद्योगिक इकाई आ रही हैं। उनका उत्पादन शुरू हो रहा है, ऐसी स्थिति में नई इकाइयों को कनेक्शन देने और पूर्व में कनेक्शन ले चुके उपभोक्ताओं का विद्युत भार बढ़ाने के लिए नए जीएसएस की जरूरत है। इसके लिए प्रसारण निगम ने तैयारी शुरू कर दी है। प्रसारण निगम ने रीको यूनिट द्वितीय को दो बार पत्र लिखा है, जिसमें पथरेड़ी चौपानकी क्षेत्र में 132 केवी जीएसएस निर्माण करने के लिए चार से पांच हेक्टेयर जमीन की मांग रखी गई है। प्रसारण निगम एक्सईएन एससी यादव ने पत्र लिखकर बताया है कि वर्तमान में स्थित चौपानकी जीएसएस पूरी भार क्षमता पर चल रहा है। भविष्य में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार को देखते हुए, चौपानकी, पथरेड़ी, सारेखुर्द, बंदापुर सहित अन्य औद्योगिक एवं आवासीय क्षेत्र में निर्बाध एवं सुगम बिजली आपूर्ति के लिए एक अन्य जीएसएस की जरूरत है।