भिवाड़ी

टूटी दीवार दोबारा कराई निर्मित, अब पेड़ पौधे कब लगाएंगे

सैकड़ों पौधों की देखभाल एवं सारसंभाल भी करानी होगी

भिवाड़ी

Dharmendra dixit

Dharmendra Dixit

Dec 26, 2025

भिवाड़ी. चौपानकी औद्योगिक क्षेत्र में रीको ने पार्क में टूटी हुई चारदीवारी को दोबारा निर्मित करा दिया है। दीवार तोडक़र निर्माण करने वाले को नोटिस भी दिया। अब सवाल खड़ा होता है कि जो सैकड़ों पेड़ काटे गए, उनका कब लगाया जाएगा। उनकी सारसंभाल कौन करेगा। पार्क के जिस हिस्से में निर्माण की तैयारी की गई थी, वहां से सभी पेड़ों को काट दिया गया, जबकि पूरे पार्क में आठ दस फीट ऊंचे पेड़ लगे हुए हैं। यह पेड़ पौधे रीको ने दो तीन साल की अवधि में पार्क में लगाए थे। सभी पौधे जमीन में अच्छी तरह जम चुके थे। चौपानकी औद्योगिक क्षेत्र में रीको के पार्क में कब्जे का मामला पत्रिका ने चार दिसबंर को उठाया था। पार्क की दीवार तोडक़र और पेड़ काटकर निर्माण की तैयारी की जा रही थी। पार्क में हजारों की संख्या में पेड़ लगे हुए हैं। दीवार तोड़े जाने से पेड़ों की सुरक्षा पर भी संकट आ गया था। समतल की गई भूमि से भी सैकड़ों पेड़ों को काटा गया था। रीको ने यहां लाखों रुपए की लागत से गत दो तीन वर्ष में पौधे लगाए थे। चौपानकी फायर स्टेशन के पास ही रीको का बड़ा पार्क है। जिसमें एक तरफ वाटर सप्लाई के लिए ट्यूबवेल है। दूसरी तरफ व्यावसायिक ब्लॉक है, जिसमें भूखंड संख्या चार, पांच, छह और सात हैं। व्यावसायिक ब्लॉक की दीवार पार्क से जुड़ी हुई है। पार्क में हजारों की संख्या में पौधे लगे हुए हैं, जबकि व्यावसायिक ब्लॉक की भूमि रिक्त पड़ी हुई हैं, इसमें कुछ खास फूस ही उगी हुई है। रीको की योजना यहां पर व्यावसायिक गतिविधि बढ़ाने की थी, इसलिए यहां पर पौधे भी नहीं लगाए गए हैं। उक्त पार्क में ट्यूबवेल की तरफ निर्माण शुरू करने के लिए पार्क की दीवार को तोड़ दिया गया था। पेड़ काटकर मिट्टी को समतल किया गया। निर्माण के लिए पार्क के अंदर ईंट रख दी गईं थीं। पत्रिका ने जब यह मुद्दा उठाया तो रीको अधिकारियों ने बताया कि सही निर्माण है। ठेकेदार ने गलतफहमी में दूसरी जगह निर्माण शुरू कर दिया था। जिसने दीवार तोड़ी उसने लिखकर दिया है कि दीवार निर्मित कराएगा। कुछ दिन बाद दीवार निर्मित हो गई लेकिन अब सवाल यही है कि जो पौधे दो से तीन साल में तैयार हुए, उन्हें एक झटके में काटा गया, अब उनकी जगह नए पौधे कब लगाए जाएंगे। साथ ही पौधे तीन चार फीट की जगह सात आठ फीट ऊंचाई के लगाए जाने चाहिए। जिससे कि वह पार्क में लगे अन्य पौधों के साथ लंबाई पकड़ लें। पार्क में पौधे लगाने की क्या योजना है। पार्क में किसने पौधे काटे, अब रीको कैसे पौधे लगाएगी, इसके लिए रीको द्वितीय यूनिट हेड अखिल अग्रवाल से उनका पक्ष जानना चाहा लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया।

Published on:

26 Dec 2025 06:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhiwadi / टूटी दीवार दोबारा कराई निर्मित, अब पेड़ पौधे कब लगाएंगे

