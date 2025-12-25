25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिवाड़ी

डीएलपी में गड्डे वाली सडक़ें, उड़ती धूल और हिचकोले खाते वाहन

खराब सडक़ों से बिगड़ती उद्योग क्षेत्र की छवि, नए निवेशक होते हैं हताश

2 min read
Google source verification

भिवाड़ी

image

Dharmendra dixit

image

Dharmendra Dixit

Dec 25, 2025

भिवाड़ी. करोड़ों रुपए की लागत से सडक़ बनती है। समय से पहले सडक़ उखड़ जाती है। उसमें गड्डे हो जाते हैं। टूटी सडक़ के रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित निर्माण एजेंसी की होती है। डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड (डीएलपी) में निर्माण एजेंसी को सडक़ की सार संभाल करनी होती है। इसकी जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होती है कि वह सडक़ के टूटने, उखडऩे और छतिग्रस्त होने पर संबंधित एजेंसी से रखरखाव कराए लेकिन जिम्मेदार विभाग टेंडर लगाकर सडक़ निर्माण पर ही ध्यान देते हैं। एक बार निर्माण के बाद सडक़ की क्या स्थिति है, उससे गुजरने वाले वाहन चालकों को क्या परेशानी हो रही है। टूटी सडक़ से कितनी धूल उड़ रही है इसकी सुध नहीं ली जाती। एक तरह से कई बार डीएलपी को निकालने की कोशिश की जाती है। फूलबाग चौक से हरचंदपुर को जानी वाली सडक़ कई जगह से उखड़ चुकी है। यह औद्योगिक क्षेत्र की प्रमुख सडक़ में से एक है। रेवाड़ी पलवल हाईवे से फूलबाग चौक होकर भारी वाहन औद्योगिक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। उक्त सडक़ पर डीएसपी, आरपीसीबी, महिला थाना, रीको फायर स्टेशन होने के बावजूद कई महीने से उखड़ी सडक़ से धूल के गुबार उड़ते हैं। जिम्मेदार अधिकारी यहां से होकर गुजरते हैं, इसके बावजूद सडक़ का रखरखाव नहीं हो रहा है। सडक़ पर गड्डे होने, भारी वाहन निकलने की वजह से दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। इसके साथ ही औद्योगिक क्षेत्र के अन्य हिस्से में भी कई सडक़ उखड़ चुकी है, इनका भी रखरखाव डीएलपी में होना चाहिए लेकिन संबंधित विभाग इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र में सडक़ों की खस्ता हालत देखकर नए निवेशक हतोत्साहित होते हैं। बाहर से आने वाले निवेशक जब औद्योगिक क्षेत्र का भ्रमण करते हैं, उखड़ी सडक़ों से खराब संदेश जाता है। इसके साथ ही यहां औद्योगिक इकाई चलाने वाले उद्यमियों को भी उखड़ी सडक़ों से परेशानी झेलनी पड़ती है। बाहर से आने वाले भारी वाहन हिचकोले खाते हैं, उनके फंसने के साथ दुर्घटना की आशंका रहती है। यहां से माल लादकर दूसरे शहर में जाने वाले भारी वाहनों को भी परेशानी होती है। इसके साथ ही उखड़ी सडक़ पर धूल उडऩे से प्रदूषण की बड़ी समस्या उभरती है। सडक़ पर चलने वाले दो पहिया और राहगीरों को उड़ती धूल बीमार करती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Dec 2025 06:03 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhiwadi / डीएलपी में गड्डे वाली सडक़ें, उड़ती धूल और हिचकोले खाते वाहन

बड़ी खबरें

View All

भिवाड़ी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

ओएफसी बिछाने में मनमर्जी, जुर्माना लगाने के बावजूद नहीं हो रहा सुधार

भिवाड़ी

राज्य स्तरीय निरीक्षण दल का आकस्मिक निरीक्षण, 50 प्रतिशत से अधिकारी कर्मचारी मिले अनुपस्थित

भिवाड़ी

ऊंचाई पर आग बुझाने वाला हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म हुआ खराब

भिवाड़ी

छह अवैध ट्रांसफार्मर सहित डिम्मा बरामद, घर में छिपाकर कर रहे थे बिजली चोरी

भिवाड़ी

ग्रेप में निर्माण रोक देती है रीको, देरी से उत्पादन पर लगाती है जुर्माना

भिवाड़ी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.