12 साल के बच्चे ने दिखाई गजब की बहादुरी, जान की बाजी लगाकर 3 लड़कियों को डूबने से बचाया, 2 अन्य की मौत

एमपी में एक बच्चे ने गजब की बहादुरी दिखाई। उसने खुद की जान दांव पर लगाकर 3 लड़कियों को डूबने से बचा लिया। 2 अन्य लड़कियों की डूबने से मौत हो गई। यह वारदात ग्वालियर के पास हुई। यहां 5 सहेलियां नहाने के लिए खदान में गई थीं। इस दौरान वे गहरे पानी में डूबने लगीं। इनमें से 3 को वहां उपस्थित 12 साल के एक बच्चे ने बचा लिया जबकि 2 लड़कियां डूब गईं। दोनों की मौत हो गई।