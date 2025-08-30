Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

12 साल के बच्चे ने दिखाई गजब की बहादुरी, जान की बाजी लगाकर 3 लड़कियों को डूबने से बचाया, 2 अन्य की मौत

भोपाल

deepak deewan

Aug 30, 2025

एमपी में एक बच्चे ने गजब की बहादुरी दिखाई। उसने खुद की जान दांव पर लगाकर 3 लड़कियों को डूबने से बचा लिया। 2 अन्य लड़कियों की डूबने से मौत हो गई। यह वारदात ग्वालियर के पास हुई। यहां 5 सहेलियां नहाने के लिए खदान में गई थीं। इस दौरान वे गहरे पानी में डूबने लगीं। इनमें से 3 को वहां उपस्थित 12 साल के एक बच्चे ने बचा लिया जबकि 2 लड़कियां डूब गईं। दोनों की मौत हो गई।

बताया जा रहा है कि यह दुर्घटना ग्वालियर के पास गुना जिले में हुई। यहां के आरोन थाना के कोल्हू के पुरा गांव में नहाने गईं 5 बच्चियां खदान में डूब गईं।

खबर अपडेट की जा रही है…

