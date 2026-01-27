एमपी में 4 हजार मेगावाट की थर्मल पॉवर यूनिट लगेंगी, 8 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार

नई ताप विद्युत परियोजनाओं के डीबीएफओओ (Design, Build, Finance, Own & Operate) के आधार पर प्रतिस्पर्धात्मक टेंडर प्रोसेस कराई गई है। इस प्रक्रिया में कुल 3200 मेगावाट की क्षमता वाले तीन डेवलपर्स का चयन किया गया है। इसके साथ ही शासन की स्वीकृति के अनुसार आठ सौ मेगावाट क्षमता का आवंटन भी किया गया है। जिसमें मेसर्स हिंदुस्तान थर्मल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को 800 मेगावाट, टोरेंट पावर लिमिटेड को 1600 मेगावाट और अडानी पावर लिमिटेड को 800 मेगावाट की क्षमता आवंटित की गई है।