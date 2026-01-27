AIIMS स्टडी: 96% महिलाएं नहीं करा पाती जुड़वां बच्चों को स्तनपान

AIIMS Study: एम्स भोपाल और एम्स भुवनेश्वर के संयुक्त अध्ययन में सामने आया है कि 96 प्रतिशत माताएं अपने जुड़वां शिशुओं को छह महीने तक स्तनपान नहीं करा पातीं है। शोध में 70 प्रतिशत माताओं में अत्यधिक शारीरिक थकान को इसका कारण बताया है। दूध की कमी का डर और एक साथ दो शिशुओं की देखभाल भी बड़ी समस्या रही।