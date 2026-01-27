AIIMS भोपाल में चेन स्नैचिंग, लिफ्ट में महिला से मंगलसूत्र छीनकर भागा नकाबपोश, वारदात CCTV में कैद

Chain Snatching In AIIMS :मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल में चोर-बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। आलम ये है कि, प्रतिष्ठित संस्थान भी अब इन चोरों से सुरक्षित नहीं हैं। हम बात कर रहे हैं एम्स भोपाल की, जहां की महिला कर्मचारी के साथ चेन स्नैचिंग की घटना सामने आई है। बता दें कि, यहां लिफ्ट में महिला कर्मतारी से मंगलसूत्र की लूट की गई है। हैरानी की बात ये है कि, लूट की ये सनसनीखेज वारदात अस्पताल में एक दिन पहले हुई थी, लेकिन सोमवार को इसके बारे में पता चल सका। वारदात का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। घटना ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।