एमपी में डेवलप हो रही 400 अवैध कॉलोनियां, ये डॉक्यूमेंट देखकर ही खरीदें प्लॉट

MP News:एमपी में भोपाल शहर के किनारे गांवों में कृषि भूमि पर बिना किसी अनुमति के 400 से अधिक कॉलोनियों विकसित हो रही है। प्रशासन ने महज 113 कॉलोनियों की ही सूची तैयार की। इन अवैध कॉलोनियों में इस समय एक लाख से अधिक लोगों की जीवनभर की पूंजी उलझी हुई है। खेतों में प्लॉट लेकर मकान बनाने के बाद लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे है। अवैध कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाओं को बहाल कराने प्रशासन के पास हर सप्ताह 100 से अधिक आवेदन आ रहे है।