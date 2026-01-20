20 जनवरी 2026,

मंगलवार

भोपाल

एमपी में डेवलप हो रही 400 अवैध कॉलोनियां, ये डॉक्यूमेंट देखकर ही खरीदें प्लॉट

प्रशासन के पास अवैध कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाओं को बहाल कराने हर सप्ताह 100 से अधिक आवेदन आ रहे है।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Jan 20, 2026

Illegal colonies

Illegal colonies (Photo Source - Patrika)

MP News:एमपी में भोपाल शहर के किनारे गांवों में कृषि भूमि पर बिना किसी अनुमति के 400 से अधिक कॉलोनियों विकसित हो रही है। प्रशासन ने महज 113 कॉलोनियों की ही सूची तैयार की। इन अवैध कॉलोनियों में इस समय एक लाख से अधिक लोगों की जीवनभर की पूंजी उलझी हुई है। खेतों में प्लॉट लेकर मकान बनाने के बाद लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे है। अवैध कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाओं को बहाल कराने प्रशासन के पास हर सप्ताह 100 से अधिक आवेदन आ रहे है।

प्लॉट बेचने वालों को रेरा का डर नहीं

अवैध कॉलोनी में प्लॉट और घर बेचने वालों में रेरा का डर नहीं है। सोशल मीडिया से लेकर मुख्य मार्गों के किनारे केनोपी लगाकर बिक्री के प्रयास देखे जा सकते हैं। करोंद रोड, नीलबड़, कलखेड़ा, रातीबड़, सूरज नगर, सेवनियां गोंड पर ये आम है। कानासैंया, खंडाबड़, शोभापुर, कोलुआखुर्द, बंगरसिया, इब्राहिमपुरा, कलेखेड़ा, बीनापुर, गोलखेड़ी, चौपड़ाकलां, बांसिया में भी अवैध कॉलोनियां चिन्हित हैं।

रेरा पंजीयन तो ही खरीदें प्लॉट

उपभोक्ता मामले के जानकार एडवोकेट पराग काले के अनुसार मई 2017 में प्रदेश में रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट लागू किया गया था। रेरा प्राधिकरण बनाया गया। इसके तहत क्रय-विक्रय के लिए निर्मित प्रोजेक्ट को रेरा पंजीयन जरूरी है। इसमें 28 दस्तावेज जरूरी होते हैं। जिस भी उपभोक्ता को कॉलोनी में घर- प्लॉट की खरीदी करना है, उसे प्रोजेक्ट का रेरा पंजीयन देख लेना चाहिए। इससे ठगी से बचा जा सकेगा।

700 मामलों में वसूली की कार्रवाई

उपभोक्ता से धोखाधड़ी करने पर 700 मामलों में वसूली की कार्रवाई होगी। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह का कहना है कि हमने एडीएम और एसडीएम को रेरा वसूली प्रकरण दिए गए हैं।

शहरी क्षेत्र में कल से कार्रवाई: अवैध कॉलोनी मामले में ग्रामीण क्षेत्र में कार्रवाई के बाद शहरी क्षेत्र में कार्रवाई शुरू की जा रही है। टीटी नगर नजूल क्षेत्र ने नौ कॉलोनी चिन्हित की हैं।

ईट खेड़ी पहुंची प्रशासन की टीम

अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई शुरू हुई। सोमवार दोपहर टीएल बैठक के बाद हुजूर तहसीलदार आलोक पारे के नेतृत्व ईंटखेड़ी क्षेत्र में पहुंची। यहां चार कॉलोनियों में शुरुआती प्लॉटिंग की जा रही थी। कुछ बाउंड्रीवॉल के पोल लगाए थे, गेट की तैयारी थी। इसे तोड़ा गया। तहसीलदार पारे के अनुसार कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

प्रशासन ने चिह्नित कर बनाई अवैध कॉलोनियों की सूची

17 जगदीशपुर में

04 बसई में

13 अचारपुरा में

03 अरेड़ी में

12 कुराना में

02 मुबारकपुर में

07 सेवनियां ओंकारा में

02 थुआखेड़ा में

07 अरवलिया में

02 नरेला बाजयाफ्त में

06 छावनी पठार में

02 सिकंदराबाद में

06 परेवाखेड़ा में

01 कोटर में

05 ईंटखेड़ी सड़क में

01 पिपलिया बेरखेड़ी

01 कालापानी में

04 हज्जामपुरा में

01 सुरैया नगर में

खबर शेयर करें:

Updated on:

20 Jan 2026 12:19 pm

Published on:

20 Jan 2026 11:49 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में डेवलप हो रही 400 अवैध कॉलोनियां, ये डॉक्यूमेंट देखकर ही खरीदें प्लॉट

