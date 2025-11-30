नगर निगम के ‘4884 फ्लैट्स’ अटके, 21 प्रोजेक्ट में 40% का काम बंद

MP News: एमपी के भोपाल शहर में सबके लिए घर की योजना लेटलतीफी का शिकार हो गई है। नौ साल में साढ़े ग्यारह हजार मकान बनाकर लोगों को देने थे, लेकिन महज साढ़े छह हजार ही आवास बन पाए हैं। नगर निगम ने केंद्र की हाउस फॉर ऑल योजना के तहत 21 प्रोजेक्ट शुरू किए थे। 40 फीसदी प्रोजेक्ट काम शुरू होने के बाद अटक कर बंद हो गए, जो चल रहे हैं वे भी बेहद धीमे हैं। निगम की ही जानकारी के अनुसार 21 प्रोजेक्ट में तय 11,457 फ्लैट्स में से 6573 ही बन सके हैं।