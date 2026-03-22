एमपी में ’96 अवैध निर्माण’ चिह्नित, 58 झुग्गियां, 7 मंदिर, 5 रेस्टोरेंट शामिल

एनजीटी ने भोपाल जंक्शन और उसके आसपास के क्षेत्रों में भारी मात्रा में जमा ठोस और प्लास्टिक कचरे पर कड़ा रुख अपनाया है। एनजीटी ने रेलवे और ननि सहित अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस दिया है। जस्टिस दिनेश कुमार सिंह और एक्सपर्ट मेंबर सुधीर कुमार चतुर्वेदी की बेंच 21 अप्रेल को अगली सुनवाई करेगी। शिवम कुमार कोरी व अन्य की याचिका में बताया गया, रेलवे भूमि, पटरियों के किनारे और ड्रेनेज चैनलों व नालों में ह्रश्वलास्टिक और नगरपालिका अपशिष्ट के साथ-साथ खतरनाक कचरा भी फेंका जा रहा है।