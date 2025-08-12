भोपाल में 7 किमी का फेरा बचाएगा ₹180 करोड़ का नया ब्रिज, दो साल में पूरा होगा निर्माण

Bhopal - एमपी की राजधानी भोपाल के लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। महानगर में एक और रेलवे ओवर ब्रिज बन रहा है। यह लाखों लोगों के लिए आने-जाने की सुविधा बढ़ा देगा। यह ब्रिज बावड़िया कलां से आशिमा मॉल तक बनेगा जोकि पहले ही मंजूर हो चुका है। यह आरओबी राजधानीवासियों का कई किमी का फेरा बचा देगा। ब्रिज के जल्द निर्माण के लिए पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कृष्णा गौर ने मंत्रालय में अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने लंबित कार्य जल्द पूर्ण कर ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। राज्यमंत्री कृष्णा गौर ने गोविंदपुरा क्षेत्र के अंतर्गत स्वीकृत, निर्मित और निर्माणाधीन ब्रिजों की समीक्षा की।