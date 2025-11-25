एमपी में मिलेंगे किफायती आवास, सपनों का घर बेहद कम दाम पर, जानें प्लान

निजी कॉलोनाइजर के ईडब्ल्यूएस प्लॉट और आवासों को पीएम आवास योजना से भी जोड़ने की तैयारी की जा रही है। विचार चल रहा है कि नई विकसित होने वाली कॉलोनियों में ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आरक्षित भूखंड और निर्मित आवास का आकार प्रधानमंत्री आवास योजना के मानकों के अनुसार रखा जाए। इसे पीएम आवास योजना के एएचपी यानी एफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप घटक से जोड़ा जा सकेगा। सरकारी या निजी कंपनियों के सहयोग से सस्ते आवासों का निर्माण करने का प्रावधान किया गया है। अभी पीएम आवास में मकान का न्यूनतम आकार 25 वर्गमीटर (करीब 270 वर्ग फुट) होता है। खाना पकाने के लिए एक अलग जगह भी शामिल है। पहले यह आकार 20 वर्गमीटर था।