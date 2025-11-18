बाद मुद्दत तुम्हें देखकर ऐसा लगा, जैसे बेचैन दिल को करार आया… भाई को देखकर बोलीं पूर्व सीएम

Uma Bharti met with BJP State President Hemant Khandelwal (फोटो सोर्स :@umasribharti)
Uma Bharti- वरिष्ठ बीजेपी नेत्री और एमपी की पूर्व सीएम उमा भारती इन दिनों गौ संरक्षण-संवर्धन केे अभियान में जुटी हुई हैं। इस मुद्दे पर उन्होंने पिछले दिनों भोपाल में प्रेस कान्फ्रेंस भी की थी। तब उमा भारती ने झांसी से लोकसभा चुनाव लड़ने की मंशा भी जताई थी। सोमवार को उन्होंने सीएम मोहन यादव से मुलाकात की और गौ संरक्षण-संवर्धन के लिए नीतियां लागू करने की मांग की। इसी मुद्दे को लेकर मंगलवार को उमा भारती, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से भी मिलीं। वे बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंची और शायराना अंदाज में कहा कि यहां अपने भाई से मिलने आई हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती अर्से बाद बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंची थी। ऐसे में कार्यकर्ता उत्साहित हो उठे और गर्मजोशी से उनका अभिवादन किया। उमा भारती ने प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से मुलाकात की। उन्होंने गौ संरक्षण और गौ संवर्धन के कार्य के लिए उनका सहयोग मांगा। दोनों नेताओं की बातचीत में संगठन और सरकार के सहयोग से इस अभियान को बड़ा रूप देने पर सहमति बनी।
बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से मुलाकात पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने खासा उत्साह दिखाया। उन्होंने कहा कि वे अपने भाई से मिलने यहां आई हैं। इतना ही नहीं, प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के लिए उमा भारती ने शायराना अंदाज में कहा
बाद मुद्दत तुम्हें देखकर ऐसा लगा
जैसे बेचैन दिल को करार आया…
उमा भारती के लिए बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी उतनी ही आत्मीयता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि उमा दीदी
ने गौ पालन और गौ सेवा के लिए कई अहम सुझाव दिए हैं। प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि दीदी के विचारों से संगठन और सरकार सहमत हैं। उनके अनेक सुझावों पर पहले से ही अमल कर रहे हैं।
पूर्व सीएम उमा भारती ने बाद में कहा कि अर्से बाद कार्यालय आकर उन्हें अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा कि वे पहले कार्यालय आती रही हैं। उमा भारती ने बताया कि वह अपने भाई और प्रदेश अध्यक्ष से मिलने यहां आईं।
