Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

बाद मुद्दत तुम्हें देखकर ऐसा लगा, जैसे बेचैन दिल को करार आया… भाई को देखकर बोलीं पूर्व सीएम

Uma Bharti - उमा भारती ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से मुलाकात की

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Nov 18, 2025

Uma Bharti met with BJP State President Hemant Khandelwal

Uma Bharti met with BJP State President Hemant Khandelwal (फोटो सोर्स :@umasribharti)

Uma Bharti- वरिष्ठ बीजेपी नेत्री और एमपी की पूर्व सीएम उमा भारती इन दिनों गौ संरक्षण-संवर्धन केे अभियान में जुटी हुई हैं। इस मुद्दे पर उन्होंने पिछले दिनों भोपाल में प्रेस कान्फ्रेंस भी की थी। तब उमा भारती ने झांसी से लोकसभा चुनाव लड़ने की मंशा भी जताई थी। सोमवार को उन्होंने सीएम मोहन यादव से मुलाकात की और गौ संरक्षण-संवर्धन के लिए नीतियां लागू करने की मांग की। इसी मुद्दे को लेकर मंगलवार को उमा भारती, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से भी मिलीं। वे बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंची और शायराना अंदाज में कहा कि यहां अपने भाई से मिलने आई हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती अर्से बाद बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंची थी। ऐसे में कार्यकर्ता उत्साहित हो उठे और गर्मजोशी से उनका अभिवादन किया। उमा भारती ने प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से मुलाकात की। उन्होंने गौ संरक्षण और गौ संवर्धन के कार्य के लिए उनका सहयोग मांगा। दोनों नेताओं की बातचीत में संगठन और सरकार के सहयोग से इस अभियान को बड़ा रूप देने पर सहमति बनी।

बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से मुलाकात पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने खासा उत्साह दिखाया। उन्होंने कहा कि वे अपने भाई से मिलने यहां आई हैं। इतना ही नहीं, प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के लिए उमा भारती ने शायराना अंदाज में कहा

बाद मुद्दत तुम्हें देखकर ऐसा लगा
जैसे बेचैन दिल को करार आया…

उमा भारती के लिए बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी उतनी ही आत्मीयता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि उमा दीदी
ने गौ पालन और गौ सेवा के लिए कई अहम सुझाव दिए हैं। प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि दीदी के विचारों से संगठन और सरकार सहमत हैं। उनके अनेक सुझावों पर पहले से ही अमल कर रहे हैं।

पूर्व सीएम उमा भारती ने बाद में कहा कि अर्से बाद कार्यालय आकर उन्हें अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा कि वे पहले कार्यालय आती रही हैं। उमा भारती ने बताया कि वह अपने भाई और प्रदेश अध्यक्ष से मिलने यहां आईं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

18 Nov 2025 07:23 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / बाद मुद्दत तुम्हें देखकर ऐसा लगा, जैसे बेचैन दिल को करार आया… भाई को देखकर बोलीं पूर्व सीएम

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

SunScreen लगाने से नहीं होती Vitamin-D की कमी, डॉ ने किया बड़ा खुलासा

Vitamin D Deficiency Myth
भोपाल

3 प्रतिशत DA न मिलने पर MP के कर्मचारियों ने जताई नाराजगी, सरकार से मांगा समान भत्ता

da hike
भोपाल

3000 से ज्यादा लोकेशन पर होगा सर्वे, फोरलेन-सिक्सलेन के पास बढ़ेंगे जमीनों के रेट

bhopal news
भोपाल

कमलनाथ को जन्मदिन की बधाई देने उमड़े लोग, हुई धक्कामुक्की

kamal nath
भोपाल

एमपी में किसानों के लैंड पुलिंग एक्ट वापस लेने पर पूर्व सीएम का बड़ा बयान

uma bharti
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.