बाद मुद्दत तुम्हें देखकर ऐसा लगा, जैसे बेचैन दिल को करार आया… भाई को देखकर बोलीं पूर्व सीएम

Uma Bharti- वरिष्ठ बीजेपी नेत्री और एमपी की पूर्व सीएम उमा भारती इन दिनों गौ संरक्षण-संवर्धन केे अभियान में जुटी हुई हैं। इस मुद्दे पर उन्होंने पिछले दिनों भोपाल में प्रेस कान्फ्रेंस भी की थी। तब उमा भारती ने झांसी से लोकसभा चुनाव लड़ने की मंशा भी जताई थी। सोमवार को उन्होंने सीएम मोहन यादव से मुलाकात की और गौ संरक्षण-संवर्धन के लिए नीतियां लागू करने की मांग की। इसी मुद्दे को लेकर मंगलवार को उमा भारती, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से भी मिलीं। वे बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंची और शायराना अंदाज में कहा कि यहां अपने भाई से मिलने आई हैं।