एमपी में मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स और फूड पार्क के लिए डीपी वर्ल्ड से किया करार

CM Dr. Mohan yadav (फोटो सोर्स: X हैंडल)
CM Mohan Yadav- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हाल ही में दावोस की यात्रा की।यहां वे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में शामिल हुए। दावोस यात्रा के संबंध में सीएम मोहन यादव ने विस्तार से जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा- दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में मुझे मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। यह यात्रा मेरी नहीं, बल्कि मध्यप्रदेश के साढ़े आठ करोड़ नागरिकों की आकांक्षाओं की यात्रा थी। दावोस के वैश्विक मंच पर हमने दुनिया को यह संदेश दिया कि मध्यप्रदेश भरपूर संभावनाओं का प्रदेश है। यहां नीति में स्थिरता है, प्रशासन में पारदर्शिता है और निवेश के लिए पूर्णतया अनुकूल वातावरण है। उद्योग, ऊर्जा, तकनीक, पर्यटन, कृषि, शिक्षा और नवाचार जैसे क्षेत्रों में राज्य की क्षमताओं को वैश्विक स्तर पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि एमपी के पवारखेडा में मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स और फूड पार्क के लिए डीपी वर्ल्ड से करार किया गया है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि नवकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, औद्योगिक विस्तार और रोजगार सृजन पर हमारी स्पष्ट सोच ने वैश्विक निवेशकों का विश्वास अर्जित किया है। अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और उद्योग समूहों के साथ सकारात्मक संवाद हुए हैं, जो आने वाले समय में निवेश, तकनीक और रोजगार के रूप में धरातल पर दिखाई देंगे।
नवकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, फूड प्रोसेसिंग, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो और ईवी कंपोनेंट्स, टेक्सटाइल एवं फार्मा जैसे क्षेत्रों पर विशेष फोकस रहा। सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि औद्योगिक पार्क, प्लग एंड प्ले सुविधाएं, सिंगल विंडो स्वीकृति प्रणाली और ऑफ्टर केयर (पोस्ट-इन्वेस्टमेंट सपोर्ट) को निवेशकों के लिए प्रमुख आकर्षण के रूप में रखा गया।
दावोस में मध्यप्रदेश के प्रतिनिधिमंडल में नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला, प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि "डि-रिस्किंग द ग्रीन लीप: सबनेशनल ब्लूप्रिंट्स फॉर यूटिलिटी-स्केल एनर्जी ट्रांज़िशन" सत्र जिसमें राज्य के ग्रीन ट्रांज़िशन पर चर्चा हुई। राज्य ने पिछले 15 वर्षों में मध्यप्रदेश ने स्थापित विद्युत क्षमता में 73 गुना वृद्धि हासिल की है। दूसरे सत्र में “Reimagining Tourism at Scale” मध्यप्रदेश की प्राकृतिक, सांस्कृतिक और विरासत आधारित पर्यटन क्षमताओं को प्रस्तुत किया गया।
मालदीव के पर्यटन मंत्री के साथ भी चर्चा हुई जिसमें पर्यटन विकास, रूट कनेक्टिविटी और टूरिज्म क्षेत्र में कौशल विकास जैसे प्राथमिकताओं पर विचार–विमर्श हुआ। मध्यप्रदेश को एक रणनीतिक निवेश हब के रूप में स्थापित करने के लिये मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल इको सिस्टम पर केंद्रित राउंडटेबल चर्चा हुई। इसमें सैंडोज़, NVIDIA, पेप्सिको, अपोलो हॉस्पिटल्स, मैनचेस्टर यूनाइटेड, पर महत्वपूर्ण चर्चाएं हुईं।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि डीपी वर्ल्ड और मध्यप्रदेश सरकार के बीच पवारखेड़ा मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स एवं इंडस्ट्रियल/फूड पार्क परियोजना के लिए कंसेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए। यह परियोजना एग्री-इन्फ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और वैल्यू चेन को मजबूती देगी। उन्होंने कहा कि दावोस यात्रा के परिणाम आने वाले समय में मध्यप्रदेश के विकास को नई गति देंगे। सरकार, प्रशासन और जनता मिलकर प्रदेश को विकसित, समृद्ध और अग्रणी राज्य बनाने के लिए निरंतर कार्य करेंगे।
