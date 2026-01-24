एमपी में मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स और फूड पार्क के लिए डीपी वर्ल्ड से किया करार

CM Mohan Yadav- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हाल ही में दावोस की यात्रा की।यहां वे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में शामिल हुए। दावोस यात्रा के संबंध में सीएम मोहन यादव ने विस्तार से जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा- दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में मुझे मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। यह यात्रा मेरी नहीं, बल्कि मध्यप्रदेश के साढ़े आठ करोड़ नागरिकों की आकांक्षाओं की यात्रा थी। दावोस के वैश्विक मंच पर हमने दुनिया को यह संदेश दिया कि मध्यप्रदेश भरपूर संभावनाओं का प्रदेश है। यहां नीति में स्थिरता है, प्रशासन में पारदर्शिता है और निवेश के लिए पूर्णतया अनुकूल वातावरण है। उद्योग, ऊर्जा, तकनीक, पर्यटन, कृषि, शिक्षा और नवाचार जैसे क्षेत्रों में राज्य की क्षमताओं को वैश्विक स्तर पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि एमपी के पवारखेडा में मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स और फूड पार्क के लिए डीपी वर्ल्ड से करार किया गया है।