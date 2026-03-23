MP News- 2000 खसरों से गायब हो गए खेत, सामने आई गजब कारस्तानी

Bhopal- एमपी की राजधानी में गजब कारस्तानी सामने आई है। यहां कई खेत गायब हो गए हैं। जहां फसल दिखाई देनी थी वहां कॉलोनियों बनीं हैं। भोपाल में बीते एक साल में जिले के हजारों कृषि भूमि खसरों से खेती गायब हो गई। यहां फसल की बजाय सीमेंट कांक्रीट के मकान दुकान बन गए। जिला प्रशासन की टीम जब वर्ष 2025-26 की गिरदावरी यानि खसरे के आधार पर फसल की जानकारी जुटाने निकली तो स्थिति सामने आई। खसरों की जमीन पर जो निर्माण हुए वे भी बिना अनुमति के किए गए हैं। यह स्थिति तब है जब भोपाल कलेक्टर द्वारा अवैध कॉलोनियां पर लगातार सख्ती की बात कही जा रही है। राजस्व विभाग और जिला प्रशासन अब ऐसे खसरों को चिन्हित कर कार्यवाही कर रहा है।