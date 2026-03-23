MP News- अमरीका-कनाडा नहीं, पढ़ाई के लिए इन देशों में जाना चाहते हैं स्टूडेंट्स

Bhopal- विद्यार्थियों के लिए अब सात समंदर पार पढ़ाई के मायने बदल गए हैं। कभी हायर एजुकेशन के लिए पहली पसंद रहने वाला अमरीका और कनाडा अब लिस्ट में नीचे खिसक रहे हैं। बीते दो वर्षों में भोपाल के युवाओं ने विदेशी शिक्षा के लिए अपनी डेस्टिनेशन चॉइस में बड़ा बदलाव किया है। अब छात्र पारंपरिक विकल्पों को छोड़ जर्मनी, फ्रांस, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का रुख कर रहे हैं। इस बदलाव के पीछे मुख्य कारण बढ़ती फीस, सख्त वीजा नियम और वैश्विक स्तर पर उपजे युद्ध के हालात हैं।