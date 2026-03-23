भोपाल संभाग आयुक्त कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप

यही नहीं, उससे पहले भी भोपाल एयरपोर्ट को कई बार बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है, जिसके चलते कई बार फ्लाइट्स तक देरी से उड़ान भर पाईं। वहीं, एम्स और पीपुल्स यूनिवर्सिटी को भी बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। हालांकि, इन सभी धमकियों में किसी तरह का बम जैसी कोई वस्तु मिलने की कोई खबर सामने नहीं आई। लेकिन, एक बड़ी बात ये भी है कि, धमकियां इतनी मिल चुकी हैं, पर अबतक इस मामले में कार्रवाई के तौर पर एक भी धमकी देने वाला नहीं पकड़ा सका है।