एमपी में अब 4 दिन भीषण गर्मी, 5 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान, आंधी-बारिश-ओलावृष्टि पर भी बड़ा अपडेट

MP Weather Update : मध्य प्रदेश में बीते चार दिन आंधी-बारिश-ओलावृष्टि के साथ बिजली गिरने का दौर जारी रहा। इसी बीच अब नया अपडेट सामने आया है कि, प्रदेशभर में ये असर फिलहाल समाप्त है। वहीं, मौसम विभाग से मिले ताजा अपडेट के अनुसार, आगामी चार दिन प्रदेश के अधिकतर जिलों के तापमान में बढ़ोतरी होगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि, इस अवधि में प्रदेश का तापमान 3 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है। वहीं, अब से सूर्य भी धीरे-धीरे ही सही पर दिन में अपनी सक्रीयता बढ़ाएगा यानी अबसे दिन बड़े होंगे और रातें छोटी। ऐसे में गर्मी अपने तीखे तेवर दिखाने वाली है।