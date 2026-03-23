आज 3500 करोड़ का बजट पेश करेगा भोपाल नगर निगम, गोमांस समेत इन मुद्दों पर हंगामे के आसार

बता दें, भोपाल मेट्रो की ऑरेंज लाइन का प्रायोरिटी कॉरिडोर 6.22 किलोमीटर का है। इसमें कुल 8 स्टेशन- सुभाष नगर, केंद्रीय स्कूल, डीबी मॉल, एमपी नगर, रानी कमलापति, डीआरएम तिराहा, अलकापुरी और एम्स शामिल हैं। इनमें से एक भी स्टेशन पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में यात्रियों को अपनी गाड़ियां खड़ी करने के लिए कोई स्थान ही नहीं है। इसका असर मेट्रो के यात्रियों पर पड़ रहा है। अधिकतर यात्री इस समस्या के चलते मेट्रो से दूरी बनाए हुए हैं। क्योंकि, मौजूदा समय में मेट्रो के सभी आठों स्टेशनों पर सिर्फ पिक एंड ड्रॉप की व्यवस्था है। यानी, यात्री किसी गाड़ी से उतर और चढ़ तो रहे हैं, लेकिन वे अपने वाहन यहां खड़ा नहीं कर सकते। इस मुद्दे पर मेट्रो अफसर दो महीने से पार्किंग के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि, नगर निगम ने इस समस्या का भी हल निकाल लिया है।