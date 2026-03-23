कचरे से तैयार होगा 10 लेन रोड, देश का पहला सुपर हाईवे बनाने की बड़ी तैयारी

MP 10 Lane Highway From Garbage: मध्यप्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण को साथ लेकर चलने की अहम पहल सामने आई है। यहां आदमपुर खंती में बरसों से जमा कचरा अब बेकार नहीं रहेगा, बल्कि इसका उपयोग अब 10 लेन सुपरहाईवे के निर्माण के लिए किया जाएगा। नेशनल हाईवे अथोरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) इस दिशा में बड़ी और महत्वपूर्ण पहल करते हुए न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर को गकि मिलेगी, बल्कि वर्षों से जमा इस 'लिगेसी वेस्ट' के स्थायी समाधान की ओर कदम बढ़ा रहा है। आदमपुर खंती में यह अनोखी पहल सामने आई है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही पर्यावरण को साथ लेकर चलेगी। यह परियोजना न केवल सड़क निर्माण की लागत को कम करेगी, बल्कि शहर में बढ़ती कचरे की समस्या से भी राहत दिलाने वाली साबित होगी।