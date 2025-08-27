सेना प्रशिक्षण कमान का बड़ा फैसला, सभी सैनिकों को दी जाएगी ड्रोन की ट्रेनिंग

Rajnath Singh- केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आधुनिक युद्ध प्रणाली के लिए मौजूदा तकनीक में निपुणता, नवाचार और अप्रत्याशित चुनौतियों के लिए तैयार रहने को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। बुधवार को डॉ. आंबेडकर नगर महू स्थित आर्मी वॉर कॉलेज में रण-संवाद को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता अब केवल एक नारा नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा का अटूट आधार बन गया है। युद्ध, संघर्ष और युद्ध लड़ने की कला पर आयोजित पहले त्रि-सेवा सम्मेलन में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बहु-क्षेत्रीय परिचालन एवं प्रौद्योगिकी परिप्रेक्ष्य और कैपेबिलिटी रोडमैप के लिए संयुक्त मत जारी किया। उन्होंने सेना के सभी जवानों को ड्रोन प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करने के फैसले को स्वीकार करते हुए इसे परिवर्तनकारी कदम बताया।