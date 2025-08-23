एमपी के दो बड़े शहरों को जोड़ेगा 15 हजार करोड़ का नया हाईवे, गडकरी ने किया ऐलान

बेहतर सड़क कनेक्टिविटी से जबलपुर की प्रगति को नई गति देते हुए आज मध्य प्रदेश के महानद्दा, जबलपुर में 4,250 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली और 174 किमी कुल लंबाई की 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का मुख्यमंत्री श्री

@DrMohanYadav51 जी, उपमुख्यमंत्री श्री @rshuklabjp जी, मंत्री श्री @prahladspatel जी, राज्य के लोक निर्माण विभाग मंत्री श्री @MPRakeshSingh जी, मंत्री श्रीमती @SampatiyaUikey जी, सांसद श्री @vdsharmabjp जी, जबलपुर के सांसद श्री आशीष दुबे जी, रीवा के सांसद श्री @Janardan_BJP जी, सांसद श्रीमती @SumitraBJPMP जी, जबलपुर के महापौर तथा सांसद-विधायक, अधिकारी और गणमान्यों की उपस्थिति में लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।