एमपी के दो बड़े शहरों को जोड़ेगा 15 हजार करोड़ का नया हाईवे, गडकरी ने किया ऐलान

भोपाल

एमपी के दो बड़े शहरों को जोड़ेगा 15 हजार करोड़ का नया हाईवे, गडकरी ने किया ऐलान

Nitin Gadkari - एमपी के दो बड़े शहर अब नए हाईवे से भी जुड़ेंगे। प्रदेश की राजधानी भोपाल को संस्कार जबलपुर से जोड़ने के लिए यह हाईवे बनेगा।

भोपाल

deepak deewan

Aug 23, 2025

Nitin Gadkari announced new Bhopal Jabalpur highway worth 15 thousand crores
Nitin Gadkari announced new Bhopal Jabalpur highway worth 15 thousand crores- image X

Nitin Gadkari - एमपी के दो बड़े शहर अब नए हाईवे से भी जुड़ेंगे। प्रदेश की राजधानी भोपाल को संस्कार जबलपुर से जोड़ने के लिए यह हाईवे बनेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी घोषणा की। जबलपुर में एमपी के सबसे लंबे फ्लाईओवर के लोकार्पण समारोह में उन्होंने बताया कि 15 हजार करोड़ का नया भोपाल-जबलपुर ग्रीन फील्ड हाईवे बनाया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस संबंध में बाद में लंबा ट्वीट भी किया।

जबलपुर में एमपी का सबसे लंबा मदन महल से दमोह नाका फ्लाईओवर आधिकारिक रूप से प्रारंभ हो गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 7 किलोमीटर लंबे इस फ्लाईओवर को लोकार्पित् किया इसका नाम वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर रखा गया है।

इस मौके पर केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एमपी को अनेक सौगातें दी। उन्होंने प्रदेश में 5500 करोड़ रुपए के टाइगर कॉरिडोर की घोषणा की। इसके अंतर्गत कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना और पेंच टाइगर रिजर्व को जबलपुर से 4 लेन से जोड़ा जाएगा।

भोपाल के विधायक आरिफ मसूद के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
भोपाल
Important decision of Supreme Court in Bhopal MLA Arif Masood case

कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भोपाल से जबलपुर के बीच नए हाईवे का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि 255 किमी लंबाई का यह हाईवे 15000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। नया भोपाल-जबलपुर हाईवे ग्रीनफील्ड हाईवे होगा।

जबलपुर के कार्यक्रम पर ट्वीट किया

केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जबलपुर के कार्यक्रम के संबंध में ट्वीट भी किया। उन्होंने अपने एक्स हेंडल पर लिखा-

महानद्दा, जबलपुर, मध्यप्रदेश

सड़क निर्माण से मध्य प्रदेश हो रहा समृद्ध!

बेहतर सड़क कनेक्टिविटी से जबलपुर की प्रगति को नई गति देते हुए आज मध्य प्रदेश के महानद्दा, जबलपुर में 4,250 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली और 174 किमी कुल लंबाई की 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का मुख्यमंत्री श्री
@DrMohanYadav51 जी, उपमुख्यमंत्री श्री @rshuklabjp जी, मंत्री श्री @prahladspatel जी, राज्य के लोक निर्माण विभाग मंत्री श्री @MPRakeshSingh जी, मंत्री श्रीमती @SampatiyaUikey जी, सांसद श्री @vdsharmabjp जी, जबलपुर के सांसद श्री आशीष दुबे जी, रीवा के सांसद श्री @Janardan_BJP जी, सांसद श्रीमती @SumitraBJPMP जी, जबलपुर के महापौर तथा सांसद-विधायक, अधिकारी और गणमान्यों की उपस्थिति में लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।

आज लोकार्पित हुई परियोजनाओं में सीआरआईएफ के अंतर्गत जबलपुर शहर में दमोह नाका से मेडिकल रोड तक 7 किमी लंबा एलिवेटेड फ्लाईओवर, हिरन-सिंदूर खंड में नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य भाग का 4-लेन चौड़ीकरण और कटनी बाईपास का चौड़ीकरण शामिल है। इसके साथ ही अन्य 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का आज शिलान्यास हुआ है।

इन परियोजनाओं से प्रदेश में बेहतर कनेक्टिविटी होगी, जिससे निवेश में वृद्धि होगी, क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बल मिलेगा और रोजगार सृजन के नए अवसर निर्माण होंगे। जबलपुर फ्लाईओवर से शहर में ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी, जिससे समय एवं ईंधन की बचत होगी और प्रदूषण में कमी आएगी। जबलपुर रिंग रोड के पूर्ण होने से शहर में भारी वाहनों के दबाव में कमी आएगी एवं सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगेगा। रीवा एवं कटनी बाईपास के चौड़ीकरण से वाराणसी से नागपुर के संपूर्ण खंड पर 4-लेन कनेक्टिविटी होगी।

नौरादेही वन क्षेत्रों में न्यूनतम हस्तक्षेप आधारित विकास कार्यों से वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों को मजबूती मिलेगी। डिंडोरी, मंडला और बालाघाट जैसे आदिवासी क्षेत्रों का सड़क संपर्क और मजबूत होगा। बाईपास चौड़ीकरण कार्य पूर्ण होने से रीवा-जबलपुर और भोपाल-जबलपुर में 20 मिनट की बचत होगी। कान्हा एवं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यानों तक पहूंच आसान होगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

इस कार्यक्रम के माध्यम से आज मध्य प्रदेश में 15,000 करोड़ रुपए की लागत वाली नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की घोषणा की। इनमें 5,500 करोड़ रुपए की लागत से एक ‘टायगर कॉरिडोर’ परियोजना भी शामिल है, जिसमें कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना और पेंच को जोडा जाएगा। इससे जबलपुर से टायगर रिजर्व तक 4-लेन की कनेक्टिविटी होगी। मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक विकास होने में मदद होगी।

इसके साथ ही सीआरआईएफ के अंतर्गत आज 1500 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं की घोषणा की। इसके अलावा विशेष रूप से 15,000 करोड़ रुपए की लागत वाले और 255 किमी लंबाई के भोपाल-जबलपुर नए ग्रीनफील्ड हाईवे की घोषणा की। 10,000 करोड़ रुपए की लागत वाले और 220 किमी लंबाई के लखनादौन से रायपुर 4-लेन हाईस्पीड कॉरिडोर की भी घोषणा की। इंदौर और भोपाल के लिए महत्वपूर्ण 12,000 करोड़ रुपए की लागत वाले और 107 किमी लंबाई के मार्ग की घोषणा की। इसके साथ साथ 7,000 करोड़ से अधिक के निवेश वाले मार्ग कार्यों की घोषणा की।

प्रधानमंत्री श्री @narendramodiजी और मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण से मध्य प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए हम कटिबद्ध है।

एमपी के वरिष्ठ अफसरों के दायित्वों में बड़ा फेरबदल, मुख्य सचिव का एक दावेदार कम हुआ
भोपाल
IAS Alka upadhyay

23 Aug 2025 07:14 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी के दो बड़े शहरों को जोड़ेगा 15 हजार करोड़ का नया हाईवे, गडकरी ने किया ऐलान

