Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

एमपी के वरिष्ठ अफसरों के दायित्वों में बड़ा फेरबदल, मुख्य सचिव का एक दावेदार कम हुआ

IAS Alka upadhyay- मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन 31 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं। उन्हें एक्सटेंशन मिलने की अटकलें हैं हालांकि इस पद के लिए कई अन्य अफसरों के नाम भी चल रहे हैं।

भोपाल

deepak deewan

Aug 22, 2025

IAS Alka upadhyay
IAS Alka upadhyay

IAS Alka upadhyay- मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन 31 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं। उन्हें एक्सटेंशन मिलने की अटकलें हैं हालांकि इस पद के लिए कई अन्य अफसरों के नाम भी चल रहे हैं। सीएस अनुराग जैन के रिटायरमेंट की स्थिति में प्रदेश के मुख्य सचिव पद के लिए 3-4 बड़े दावेदार थे जिनमें केंद्र में पदस्थ एमपी कैडर की आईएएस अलका उपाध्याय का नाम भी शामिल था। केंद्र ने शुक्रवार को उन्हें नया दायित्व दे दिया। माना जा रहा है कि इस बदलाव के साथ ही एमपी के सीएस पद के लिए एक दावेदार कम हो गया है।

केंद्र सरकार ने एमपी कैडर के 2 IAS अफसरों के दायित्व में फेरबदल कर दिया है। सचिव स्तर की तेजतर्रार महिला अफसर अलका उपाध्याय को अब अल्पसंख्यक मंत्रालय में भेजा गया है। एमपी कैडर के एक अन्य आईएएस वीएल कांताराव को जल शक्ति मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है।

एमपी के सीएस पद की दावेदारी मुश्किल

केंद्र में पदस्थ एमपी कैडर के दो अधिकारियों की​ जिम्मेदारियों में बदलाव के फैसले का अलका उपाध्याय पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। कहा जा रहा है कि इससे उनकी एमपी के सीएस पद की दावेदारी मुश्किल में पड़ गई है। मुख्य सचिव अनुराग जैन के रिटायरमेंट के बाद इस पद के लिए अलका उपाध्याय तगड़ी दावेदार बताई जा रहीं थीं। नए मुख्य सचिव की दौड़ में अब अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा और अशोक बर्णवाल का नाम प्रमुख है।

केंद्र द्वारा जारी आदेश में अलका उपाध्याय को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का सचिव बनाया गया है। वे अभी पशुपालन और डेयरी विभाग में केंद्रीय सचिव हैं। इसी तरह वीएल कांताराव को डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेस रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुविनेशन जल शक्ति मंत्रालय में भेजा गया है। एमपी कैडर के ये अफसर अभी केंद्रीय खान मंत्रालय में सचिव हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

22 Aug 2025 06:37 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी के वरिष्ठ अफसरों के दायित्वों में बड़ा फेरबदल, मुख्य सचिव का एक दावेदार कम हुआ

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.