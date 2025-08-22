एमपी के वरिष्ठ अफसरों के दायित्वों में बड़ा फेरबदल, मुख्य सचिव का एक दावेदार कम हुआ

IAS Alka upadhyay- मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन 31 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं। उन्हें एक्सटेंशन मिलने की अटकलें हैं हालांकि इस पद के लिए कई अन्य अफसरों के नाम भी चल रहे हैं। सीएस अनुराग जैन के रिटायरमेंट की स्थिति में प्रदेश के मुख्य सचिव पद के लिए 3-4 बड़े दावेदार थे जिनमें केंद्र में पदस्थ एमपी कैडर की आईएएस अलका उपाध्याय का नाम भी शामिल था। केंद्र ने शुक्रवार को उन्हें नया दायित्व दे दिया। माना जा रहा है कि इस बदलाव के साथ ही एमपी के सीएस पद के लिए एक दावेदार कम हो गया है।