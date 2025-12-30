30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

साल 2026 में सरकार बढ़ाएगी पेंशन राशि, जल्द होगा फैसला

MP News: सरकार के दो साल: मंत्री कुशवाह-परमार और राज्यमंत्री पंवार ने बताई अपने विभागों की उपलब्धियां....

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Dec 30, 2025

social security pension amount

social security pension amount (Photo Source - Patrika)

MP News: नए साल 2026 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वालों को राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार पेंशन राशि बढ़ाने का फैसला जल्द कर सकती है। सामाजिक न्याय, दिव्यांगजन कल्याण मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने दावा किया है कि इस संबंध में विभागीय स्तर पर लंबे समय से प्रयास चल रहे हैं और फाइलें प्रक्रिया में हैं।

मुख्यमंत्री कभी भी निर्णय ले सकते हैं। वर्तमान में प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन विभिन्न श्रेणियों में दी जाती है, जिसमें अधिकतम राशि 600 रुपए प्रतिमाह है। राज्य अंशदान बढ़ने के बाद यह राशि 800 से 1200 रुपए तक किए जाने की संभावना है। मंत्री ने विभागीय उपलब्धियां भी गिनाईं, जिनमें दिव्यांगजनों के लिए रोजगार, सहायक उपकरण वितरण और स्मार्ट क्लास जैसी योजनाएं शामिल हैं।

कॉलेजों में हाजिरी अब सार्थक ऐप से

प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ाई और अनुशासन को सख्त बनाने के लिए सरकार अगले सत्र से विद्यार्थियों की उपस्थिति 'सार्थक ऐप' से दर्ज करेगी। इससे छात्र क्लास बंक नहीं कर पाएंगे। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि शोध को बढ़ावा देने के लिए सभी पीजी कॉलेजों में रिसर्च सेंटर बनेंगे। अतिथि विद्वानों को बाहर नहीं होंगे।

तकनीकी शिक्षा में एआइ और ड्रोन पढ़ाएंगे। सभी शासकीय तकनीकी संस्थानों में 'डिजिटल सेल' होगा। आयुष के सभी कॉलेज 100 सीटर होंगे और उज्जैन में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित किया जाएगा। इससे आयुर्वेद की पढ़ाई सुलभ होगी और डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ेगी।

मत्स्य उत्पादन बढ़ा पर्यटन से जोड़ेंगे

प्रदेश में मत्स्य उत्पादन को 3.41 लाख टन से बढ़ाकर 4.45 लाख टन किया। साथ ही मत्स्य उत्पादन को पर्यटन जैसी गतिविधियों से भी जोड़ेंगे। मछुआ कल्याण राज्यमंत्री नारायण सिंह पंवार ने सोमवार यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, दो साल में मत्स्य क्षेत्र की तस्वीर बदली है। मछुआरों की आय, रोजगार और उत्पादन में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है।

बताया कि प्रदेश में इंटीग्रेटेड एक्वापार्क, रिसर्च सेंटर, टनल एक्वेरियम, रिसर्च एवं इनक्यूबेशन यूनिट, वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट जैसे नवाचार किए जा रहे हैं। इससे न मत्स्य उत्पादन के साथ पर्यटन और रोजगार भी बढ़ेगा। मत्स्य महासंघ के मूल्य संवर्धन, ब्रांडिंग और विपणन को बढ़ावा दे रहा है।

ये भी पढ़ें

अब फटाफट होगा ‘हार्ट अटैक-स्ट्रोक’ का इलाज, एम्स में शुरू होगा ICU भवन
भोपाल
AIIMS

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

30 Dec 2025 10:58 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / साल 2026 में सरकार बढ़ाएगी पेंशन राशि, जल्द होगा फैसला

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दिग्विजय सिंह को कहा ‘ सरदार पटेल’, सियासी हलचल तेज

Kailash Vijayvargiya comment to digvijay singh
भोपाल

देश के सबसे ठंडे शहरों में एमपी के 5 शहर, भोपाल 6वां सबसे सर्द मैदानी शहर, कोहरे के चलते कई फ्लाइट्स-ट्रेनें कैंसिल

Coldest Cities In India
भोपाल

मां-पापा और मामा 14 साल की उम्र से कर रहे जिस्म का सौदा, मुझे बहुत तकलीफ होती है…

MP News
भोपाल

एमपी में बर्फीली हवाओं के साथ जेट स्ट्रीम का सितम, कई जिलों में छाया घना कोहरा

Jet Stream And Icy Winds Alert
भोपाल

लाडली बहना के लिए अच्छी खबर, 2026 में बढ़ सकती है योजना की रकम, सीएम मोहन कर रहे तैयारी

Ladli Behna Yojana
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.