साल 2026 में सरकार बढ़ाएगी पेंशन राशि, जल्द होगा फैसला

मुख्यमंत्री कभी भी निर्णय ले सकते हैं। वर्तमान में प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन विभिन्न श्रेणियों में दी जाती है, जिसमें अधिकतम राशि 600 रुपए प्रतिमाह है। राज्य अंशदान बढ़ने के बाद यह राशि 800 से 1200 रुपए तक किए जाने की संभावना है। मंत्री ने विभागीय उपलब्धियां भी गिनाईं, जिनमें दिव्यांगजनों के लिए रोजगार, सहायक उपकरण वितरण और स्मार्ट क्लास जैसी योजनाएं शामिल हैं।