लोकसभा में हार के बाद कमलनाथ और गहलोत ने की थी इस्तीफे की पेशकश, अब राहुल गांधी को करना है फैसला

नई दिल्ली/भोपाल. मुख्यमंत्री कमल नाथ ( Kamal Nath ) के साथ कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम ने सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष ( Congress ) राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) से मुलाकात की। इस दौरान राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने से मनाने की कोशिश की गई। वहीं, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ( Ashok Gehlot ) ने कहा कि लोकसभा चुनाव के नजीते आने के बाद ही मध्यप्रदेश के सीएम कमल नाथ और मैंने इस्तीफे की पेशकश की थी।

फैसला पार्टी को करना है

अशोक गहलोत ने कहा- मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे की पेशकश पर क्या फैसला लिया जाना है? यह हाईकमान को तय करना है। उन्होंने कहा कि हमने राहुल से अध्यक्ष पद पर बने रहने की अपील की है। हमें उम्मीद है कि वे हमारी अपील पर ध्यान देंगे। इसके साथ ही गहलोत ने पीएम मोदी ( pm modi ) पर भी उन्होंने निशाना साधा। पीएम मोदी पर हमला करते हुए गहलोत ने कहा- सत्ता पक्ष ने देश को राष्ट्रभक्ति के नाम पर भ्रमित किया। मोदी जी ने सेना के पीछे छिपकर राजनीति की। लोगों को धर्म के नाम पर भटकाया। राहुल गांधी ने जिस तरह से चुनाव कैंपेन किया उसकी लोगों ने सराहना की है।



कमलनाथ ने की थी इस्तीफे की पेशकश

कमल नाथ मध्यप्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने पहले भी कहा था कि सत्ता और संगठन का काम एक साथ नहीं किया जा सकता है इसलिए वो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना चाहते हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव तक उन्हें पार्टी अध्यक्ष बनाए रखे जाने का फैसला किया गया था।

Rajasthan CM Ashok Gehlot on reports that he & Madhya Pradesh CM Kamal Nath offered to resign in meeting with Rahul Gandhi: Resignations are put in the day results come out, Chief Ministers have to offer their resignations, then high command takes the decision on what to do next. pic.twitter.com/Z5QCVLzPNR