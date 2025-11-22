भावांतर योजना: किसानों के नाम पर बड़ा खेल, अलर्ट मोड पर मंडी बोर्ड!

Bhavantar Yojana
MP News: भावांतर योजना(Bhavantar Yojana) में मंडियों में सोयाबीन की एकाएक आवक बढ़ गई है। इससे अंदेशा लगाया जा रहा है कि किसानों के नाम पर कुछ लोग वेयरहाउसों में रखी या फिर रिसाइकिल करके सोयाबीन बेच रहे हैं ताकि उन्हें ज्यादा मुनाफा मिल सके। योजना के दुरुपयोग के अंदेशे को लेकर मप्र मंडी बोर्ड ने प्रदेश की सभी मंडी समिति प्रशासन को इस पर नजर रखने को कहा है।
दरअसल, प्रदेश की मंडियों में सोयाबीन की आवक लगातार बढ़ती जा रही है, जबकि सोया सीजन को करीब दो माह बीत चुके हैं। भावांतर योजना शुरू होने के बाद सोयाबीन की आवक बढ़ने से बिचौलियों के माध्यम से सोयाबीन बिकने की आशंका बढ़ गई है।
