भावांतर योजना: किसानों के नाम पर बड़ा खेल, अलर्ट मोड पर मंडी बोर्ड!

MP News: भावांतर योजना(Bhavantar Yojana) में मंडियों में सोयाबीन की एकाएक आवक बढ़ गई है। इससे अंदेशा लगाया जा रहा है कि किसानों के नाम पर कुछ लोग वेयरहाउसों में रखी या फिर रिसाइकिल करके सोयाबीन बेच रहे हैं ताकि उन्हें ज्यादा मुनाफा मिल सके। योजना के दुरुपयोग के अंदेशे को लेकर मप्र मंडी बोर्ड ने प्रदेश की सभी मंडी समिति प्रशासन को इस पर नजर रखने को कहा है।