भोपाल

भावांतर योजना: किसानों के नाम पर बड़ा खेल, अलर्ट मोड पर मंडी बोर्ड!

MP News: भावांतर योजना के दुरुपयोग के अंदेशे को लेकर मप्र मंडी बोर्ड ने प्रदेश की सभी मंडी समिति प्रशासन को इस पर नजर रखने को कहा है।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Avantika Pandey

Nov 22, 2025

Bhavantar Yojana

Bhavantar Yojana

MP News: भावांतर योजना(Bhavantar Yojana) में मंडियों में सोयाबीन की एकाएक आवक बढ़ गई है। इससे अंदेशा लगाया जा रहा है कि किसानों के नाम पर कुछ लोग वेयरहाउसों में रखी या फिर रिसाइकिल करके सोयाबीन बेच रहे हैं ताकि उन्हें ज्यादा मुनाफा मिल सके। योजना के दुरुपयोग के अंदेशे को लेकर मप्र मंडी बोर्ड ने प्रदेश की सभी मंडी समिति प्रशासन को इस पर नजर रखने को कहा है।

बिचौलियों का खतरा

दरअसल, प्रदेश की मंडियों में सोयाबीन की आवक लगातार बढ़ती जा रही है, जबकि सोया सीजन को करीब दो माह बीत चुके हैं। भावांतर योजना शुरू होने के बाद सोयाबीन की आवक बढ़ने से बिचौलियों के माध्यम से सोयाबीन बिकने की आशंका बढ़ गई है।

ये निर्देश जारी किए

  • प्रवेश के समय किसानों की रियल टाइम एंट्री दर्ज की जाए
  • पर्ची जारी करते समय स्थायी कर्मचारी उपलब्ध हों
  • मंडी में ट्राली या वाहन आते समय पंजीयन की जांच हो
  • पंजीकृत किसान या प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य हो
  • भंडारित कृषि उपज विक्रय हेतु जारी अनुज्ञा पत्रों की जांच
  • नीलामी के समय कृषक या प्रतिनिधि की फोटोग्राफी हो
  • सीसीटीवी का सुचारू संचालन

Published on:

22 Nov 2025 09:35 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / भावांतर योजना: किसानों के नाम पर बड़ा खेल, अलर्ट मोड पर मंडी बोर्ड!

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

