ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक कमरे से शुरु किया काम, क्लाइंट से मिलने खुद जाते थे केंद्रीय मंत्री, बताया अपना संघर्ष

Jyotiraditya Scindia - पद-पैसे और रसूख की चमक-दमक देख हर कोई आकर्षित होता है पर इसके पीछे के संघर्ष को प्राय: नजरअंदाज कर देता है। इंदौर में यंग एंटरप्रेन्योर फोरम समिट में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कैरियर के शुरुआती दिनों का जिक्र करते हुए अपने संघर्ष की दास्तां बयां की। उन्होंने बताया कि कैसे होटल के छोटे से कमरे से अपना काम शुरु किया। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में CM मोहन यादव भी उपस्थित थे। उन्होंने समिट में युवाओं को प्रेरक उद्बोधन दिया। यंग एंटरप्रेन्योर फोरम (YEF) समिट में बड़ी संख्या में देशभर से युवा उद्यमी, स्टार्टअप फाउंडर्स और उद्योग जगत से जुड़े लोगों के साथ आरएसएस के कार्यकर्ता, पदाधिकारी भी शामिल हुए।