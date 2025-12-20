20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

भोपाल को बड़ी सौगात, शुरु हुई मेट्रो, केंद्रीय मंत्री मनोहर खट्टर और CM मोहन यादव ने भी सफर किया

Bhopal Metro- भोपाल मेट्रो की औपचारिक शुरुआत, सुभाष नगर से एम्स तक चली मेट्रो

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Dec 20, 2025

Bhopal Metro flagged off by Union Minister Khattar and CM Mohan Yadav

भोपाल मेट्रो की औपचारिक शुरुआत हुई

Bhopal Metro- एमपी की राजधानी भोपाल के लिए शनिवार का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ। इस दिन से भोपाल मेट्रो चल पड़ी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और सीएम डॉ. मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाकर इसका औपचारिक शुभारंभ किया। सुभाष नगर से एम्स तक जा रही मेट्रो में दोनों नेताओं ने भी सफर किया। भोपाल मेट्रो के शुभारंभ अवसर पर 30 स्कूली बच्चों को ट्रेन का सफर कराया गया। आम यात्रियों के लिए मेट्रो रविवार से प्रारंभ होगी। इसी के साथ एमपी के दो प्रमुख शहरों में मेट्रो सेवा शुरु हो गई। इंदौर में 4 माह पहले ही मेट्रो ट्रेन चालू हो चुकी है।

इससे पूर्व कुशाभाऊ ठाकरे अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर (मिंटो हॉल) में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिकॉर्डेड वीडियो संदेश दिखाया गया। यहां भोपाल मेट्रोपॉलिटन सिटी का शुभारंभ किया गया। समारोह में प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रभारी मंत्री चैतन्य काश्यप, मंत्री विश्वास सारंग, कृष्णा गौर भी उपस्थित थीं।

आम यात्री 21 दिसंबर से सफर कर सकेंगे

भोपाल मेट्रो में आम यात्री 21 दिसंबर से सफर कर सकेंगे। राजधानी में करीब 7 साल बाद मेट्रो का सपना साकार हुआ है। शुभारंभ अवसर पर सभी 8 मेट्रो स्टेशनों को फूलों से सजाया गया है।

मेट्रो अभी सुभाष नगर से एम्स तक जाएगी-आएगी। इस प्रकार सुभाष नगर, केंद्रीय स्कूल, डीबी मॉल, एमपी नगर, रानी कमलापति, डीआरएम ऑफिस, अलकापुरी और एम्स कुल 8 स्टेशनों का सफर तय करेगी। 21 दिसंबर को सुबह 9 बजे एम्स स्टेशन से मेट्रो का पहला सफर प्रारंभ होगा। अभी कुल 17 ट्रिप होंगी। एम्स से सुभाष नगर के बीच 9 ट्रिप लगेगी जबकि सुभाष नगर से एम्स 8 बार आएगी।

मेट्रो के यात्री सीधे एम्स कैंपस में ही उतरेंगे

मेट्रो का संचालन रविवार से प्रारंभ हो जाएगा हालांकि इन स्टेशनों पर अभी कई छोटे मोटे काम बाकी हैं। मेट्रो अधिकारियों के अनुसार करीब 3 माह में ये काम पूरे हो जाएंगे। मेट्रो स्टेशनों पर एस्केलेटर्स, लिफ्ट और रैंप लगे हैं। रानी कमलापति मेट्रो स्टेशन को रेलवे स्टेशन से सीधा जोड़ा गया है। दोनों स्टेशनों के बीच फुट ओवरब्रिज बनाया गया है। इसी प्रकार एम्स जाने वाले मेट्रो के यात्री सीधे एम्स कैंपस में ही उतरेंगे।

खबर अपडेट की जा रही है…

ये भी पढ़ें

एमपी में कांग्रेसियों पर बल प्रयोग, प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी गिरफ्तार, बस के आगे खड़े हो गए कार्यकर्ता
भोपाल
jitu patwari

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

20 Dec 2025 06:56 pm

Published on:

20 Dec 2025 06:24 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / भोपाल को बड़ी सौगात, शुरु हुई मेट्रो, केंद्रीय मंत्री मनोहर खट्टर और CM मोहन यादव ने भी सफर किया

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक कमरे से शुरु किया काम, क्लाइंट से मिलने खुद जाते थे केंद्रीय मंत्री, बताया अपना संघर्ष

Jyotiraditya Scindia
भोपाल

IAS MEET: रिटायरमेंट के बाद भी दिखा जज्बा! ड्रैगन बोट रेस में उतरीं IAS मैडम, वायरल वीडियो ने मचाया धमाल

Retired IAS Officer Video Viral
भोपाल

भाजपा के पूर्व मंत्री की कांग्रेस नेत्री से चौथी शादी की तस्वीरें वायरल, सोमवार को करेंगे चौंकाने वाला खुलासा

MP News
भोपाल

21 दिसंबर को मौन रहेगी MP Police, 50 हजार से ज्यादा जवान और अधिकारी करेंगे ध्यान

MP Police meditation
भोपाल

बिजली उपभोक्ताओं को लग सकता है तगड़ा झटका, 10% से दाम ज्यादा बढ़ाने की तैयारी

Electricity Consumers Alert
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.