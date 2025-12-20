भोपाल को बड़ी सौगात, शुरु हुई मेट्रो, केंद्रीय मंत्री मनोहर खट्टर और CM मोहन यादव ने भी सफर किया

भोपाल मेट्रो की औपचारिक शुरुआत हुई
Bhopal Metro- एमपी की राजधानी भोपाल के लिए शनिवार का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ। इस दिन से भोपाल मेट्रो चल पड़ी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और सीएम डॉ. मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाकर इसका औपचारिक शुभारंभ किया। सुभाष नगर से एम्स तक जा रही मेट्रो में दोनों नेताओं ने भी सफर किया। भोपाल मेट्रो के शुभारंभ अवसर पर 30 स्कूली बच्चों को ट्रेन का सफर कराया गया। आम यात्रियों के लिए मेट्रो रविवार से प्रारंभ होगी। इसी के साथ एमपी के दो प्रमुख शहरों में मेट्रो सेवा शुरु हो गई। इंदौर में 4 माह पहले ही मेट्रो ट्रेन चालू हो चुकी है।
इससे पूर्व कुशाभाऊ ठाकरे अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर (मिंटो हॉल) में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिकॉर्डेड वीडियो संदेश दिखाया गया। यहां भोपाल मेट्रोपॉलिटन सिटी का शुभारंभ किया गया। समारोह में प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रभारी मंत्री चैतन्य काश्यप, मंत्री विश्वास सारंग, कृष्णा गौर भी उपस्थित थीं।
भोपाल मेट्रो में आम यात्री 21 दिसंबर से सफर कर सकेंगे। राजधानी में करीब 7 साल बाद मेट्रो का सपना साकार हुआ है। शुभारंभ अवसर पर सभी 8 मेट्रो स्टेशनों को फूलों से सजाया गया है।
मेट्रो अभी सुभाष नगर से एम्स तक जाएगी-आएगी। इस प्रकार सुभाष नगर, केंद्रीय स्कूल, डीबी मॉल, एमपी नगर, रानी कमलापति, डीआरएम ऑफिस, अलकापुरी और एम्स कुल 8 स्टेशनों का सफर तय करेगी। 21 दिसंबर को सुबह 9 बजे एम्स स्टेशन से मेट्रो का पहला सफर प्रारंभ होगा। अभी कुल 17 ट्रिप होंगी। एम्स से सुभाष नगर के बीच 9 ट्रिप लगेगी जबकि सुभाष नगर से एम्स 8 बार आएगी।
मेट्रो का संचालन रविवार से प्रारंभ हो जाएगा हालांकि इन स्टेशनों पर अभी कई छोटे मोटे काम बाकी हैं। मेट्रो अधिकारियों के अनुसार करीब 3 माह में ये काम पूरे हो जाएंगे। मेट्रो स्टेशनों पर एस्केलेटर्स, लिफ्ट और रैंप लगे हैं। रानी कमलापति मेट्रो स्टेशन को रेलवे स्टेशन से सीधा जोड़ा गया है। दोनों स्टेशनों के बीच फुट ओवरब्रिज बनाया गया है। इसी प्रकार एम्स जाने वाले मेट्रो के यात्री सीधे एम्स कैंपस में ही उतरेंगे।
