भोपाल को बड़ी सौगात, शुरु हुई मेट्रो, केंद्रीय मंत्री मनोहर खट्टर और CM मोहन यादव ने भी सफर किया

Bhopal Metro- एमपी की राजधानी भोपाल के लिए शनिवार का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ। इस दिन से भोपाल मेट्रो चल पड़ी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और सीएम डॉ. मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाकर इसका औपचारिक शुभारंभ किया। सुभाष नगर से एम्स तक जा रही मेट्रो में दोनों नेताओं ने भी सफर किया। भोपाल मेट्रो के शुभारंभ अवसर पर 30 स्कूली बच्चों को ट्रेन का सफर कराया गया। आम यात्रियों के लिए मेट्रो रविवार से प्रारंभ होगी। इसी के साथ एमपी के दो प्रमुख शहरों में मेट्रो सेवा शुरु हो गई। इंदौर में 4 माह पहले ही मेट्रो ट्रेन चालू हो चुकी है।