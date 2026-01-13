भोपाल में यहां डेढ़ साल से कुएं में मिल रहा था सीवेज, शिकायतें हुईं लेकिन कार्रवाई नहीं

यह वही बैक्टीरिया है जिसने हाल ही में इंदौर में 23 जिंदगियों को निगल लिया था। आदमपुर छावनी में हालात पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जैसे है। यहां हर रोज 850 टन कचरा डंप (Garbage Dump) किया जाता है। 2018 के बाद से कचरे के पहाड़ से निकलने वाले लीचेट ने जमीन के भीतर के पानी को लाल और बदबूदार बना दिया है। (Adampur Cantonment Water Contamination)