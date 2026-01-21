पुलिस का गजब कारनामा…’गवाह कम पड़े तो ‘चाय वाले’ को ही बनाया गवाह…’

पूरा मामला तब सामने आया जब 5 जनवरी को धर्मेंद्र सिंह के पास कोर्ट से समन पहुंचा। समन में लिखा था कि वह वर्ष 2019-20 अक्टूबर में हुए एक मारपीट के मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से गवाह हैं और उन्हें अदालत में पेश होना है। उन्होंने बताया कि कोर्ट का नोटिस देखकर धर्मेंद्र हैरान रह गए, क्योंकि न तो वह घटना के समय मौके पर मौजूद थे और न ही उन्होंने कभी पुलिस को कोई बयान दिया था।