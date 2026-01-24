24 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

पुलिस पूछताछ में खुला ‘गोमांस का राज’, गल्फ में सप्लाई, चीन को निर्यात की जा रही थीं हड्डियां

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में 17 दिसंबर की रात को पकड़ा गया था 26 टन गोमांस, 16 घंटे चली पूछताछ में पुलिस को गुमराह करते रहे आरोपी

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Jan 24, 2026

Slaughter House incident Bhopal

Slaughter House incident Bhopal: (photo: freepik)

Bhopal Slaughter House Scandal: भोपाल में पुलिस हेडक्वार्टर (PHQ) के सामने पकड़े गए 26 टन गोमांस मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। 17 दिसंबर की रात सामने आए इस मामले में पुलिस पूछताछ के दौरान सामने आया है कि यहां से गोमांस अरब देशों में सप्लाई किया जाता था, वहीं गाय की हड्डियां चीन को निर्यात की जाती थीं। पुलिस के मुताबिक इस मामले में स्लॉटर हाउस का संचालक असलम कुरैशी उर्फ चमड़ा मुख्य आरोपी है। उससे पुलिस ने दो दिन में 16 घंटे अलग-अलग अधिकारियों ने पूछताछ की। लेकिन वह लगातार पुलिस को गुमराह करता रहा। उसका कहना है कि बरामद किया गया गोमांस उसका नहीं है।

बिजनेस पार्टनर्स और करीबियों का पता चला

पुलिस को पूछताछ में असलम ने बताया कि गोमास की पैकिंग स्लॉटर हाउस में हुई थी, लेकिन वह आगरा की एक प्रतिष्ठित एग्रो फूड कंपनी का था। यही नहीं पूछताछ में पुलिस ने असलम से उसके बिजनेस पार्टनर्स और करीबी गुर्गों की जानकारी भी उगलवाई और स्लॉटरिंग से पहले जानवरों का चेकअप करने वाले डॉक्टर बेनी प्रसाद गौर की भूमिका को लेकर भी कई अहम जानकारियां जुटाने की बात सामने आई है।

ट्रक ड्राइवर ने खोले राज

26 टन गोमांस लेकर जा रहे ट्रक ड्राइवर शोएब से भी पुलिस को अहम जानकारियां मिली हैं। शोएब ने स्वीकार किया है कि उसे प्रति ट्रिप 10 से 15 हजार रुपए मिलते थे। लेकिन चौंकाने वाली बात ये है कि शोएब साफ कह रहा है कि उसे नहीं पता था कि उसमें गोमांस रखा गया था।

विदेशों तक एक्सपोर्ट

मुख्य आरोपी असलम का कारोबार विदेशों तक फैला हुआ है। पुलिस को जानकारी मिली है कि असलम का गोमांस का कारोबार चाइना तक से जुड़ा है। इस संबंध में कड़ी पूछताछ जारी है। हालांकि असलम ने पुलिस को यह भी बताया है कि उसका माल शिपिंग कंटेनरों से मुंबई भेजा जाता था। मुंबई से ये गल्फ या अरब देशों में सप्लाई किया जाता था। पुलिस पूछताछ में असलम ने इस बात को भी स्वीकार किया है कि उसका माल इन देशों के अलावा देश के कई राज्यों बिहार, बेंगलुरु, हैदराबाद और महाराष्ट्र में भी जाता है।

दो दिन की रिमांड पर हैं दोनों आरोपी

बता दें कि असलम चमड़ा और उसके ड्राइवर शोएब को पुलिस ने 25 जनवरी तक रिमांड पर लिया है। मामले को लेकर आरोपियों से लगातार पूछताछ जारी है।

8 कर्मचारियों को हटाया, जारी किए नोटिस

मामले की गंभीरता को देखते हुए स्लॉटर हाउस में तैनात वसीम खान, सलीम खान, राजा खान, शेख यूसुफ, वहीद खान, मोहम्मद फैयाज खान, ईसा मोहम्मद और अब्दुल रहमान को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही युसूफ खान, अब्दुल हकीम और मोहम्मद रफीक को नोटिस जारि किए गए हैं।

ये भी जानें

-मामले में नगर निगम प्रशासन की सीधी भूमिका सामने आई है। दरअसल जिंसी स्थित नगर निगम के स्लॉटर हाउस में गायों का वध किए जाने और गोमांस मुंबई भेजे जाने के मामले में नगर निगम प्रशासन के पशु चिकित्सा अधिकारी की ओर से जारी किया गया वह पत्र भी सामने आ चुका है, जिसके आधार पर मांस को स्लॉटर हाउस से बाहर ले जाने की अनुमति दी गई थी।

-वहीं स्लॉटर हाउस शुरू करने की अनुमति एमआईसी की ओर से दी गई थी। यह प्रस्ताव परिषद में भी नहीं लाया गया। यही कारण है कि वेटनरी डॉक्टर बेनी प्रसाद गौर को संभागायुक्त संजीव सिंह ने सस्पेंड कर दिया था।

ये भी पढ़ें

वकील साहब! कानून जेब में रखो, कुर्सी का घमंड पड़ा भारी, तहसीलदार कोर्ट में तलब
अशोकनगर
MP News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

24 Jan 2026 04:48 pm

Published on:

24 Jan 2026 04:08 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / पुलिस पूछताछ में खुला ‘गोमांस का राज’, गल्फ में सप्लाई, चीन को निर्यात की जा रही थीं हड्डियां

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

ट्रांसको के 200 एमवीए के पावर ट्रांसफार्मर से दौड़ेगी भोपाल मेट्रो, मंत्री का बड़ा दावा

Bhopal Metro will run on Transco's 200 MVA power transformer
भोपाल

एमपी के डेढ़ लाख कर्मचारियों को बड़ा टास्क, अगले माह तक हो जाएगी तैनाती

MP employees to be deployed for census by next month
भोपाल

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में कांग्रेस, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बड़ा बयान

PCC Chief Jitu Patwari in support of Shankaracharya Avimukteshwaranand
भोपाल

कुत्तों का निवाला बनने से बचा नवजात, कड़ाके की ठंड में खुले में छोड़ गए परिजन

Newborn rescued from being devoured by dogs in the open in Rajgarh
भोपाल

एमपी एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, कई अत्याधुनिक पिस्तौलों के साथ दो को पकड़ा

MP STF arrests two with state-of-the-art pistols
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.