पुलिस पूछताछ में खुला ‘गोमांस का राज’, गल्फ में सप्लाई, चीन को निर्यात की जा रही थीं हड्डियां

Bhopal Slaughter House Scandal: भोपाल में पुलिस हेडक्वार्टर (PHQ) के सामने पकड़े गए 26 टन गोमांस मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। 17 दिसंबर की रात सामने आए इस मामले में पुलिस पूछताछ के दौरान सामने आया है कि यहां से गोमांस अरब देशों में सप्लाई किया जाता था, वहीं गाय की हड्डियां चीन को निर्यात की जाती थीं। पुलिस के मुताबिक इस मामले में स्लॉटर हाउस का संचालक असलम कुरैशी उर्फ चमड़ा मुख्य आरोपी है। उससे पुलिस ने दो दिन में 16 घंटे अलग-अलग अधिकारियों ने पूछताछ की। लेकिन वह लगातार पुलिस को गुमराह करता रहा। उसका कहना है कि बरामद किया गया गोमांस उसका नहीं है।