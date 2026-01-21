एमपी कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं… विसर्जन की ओर बढ़ रही पार्टी!

MP Congress: मध्यप्रदेश कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी नेताओं की पिछली कुछ गतिविधियां बता रही हैं कि कांग्रेस वर्ग संघर्ष की ओर तेजी से बढ़ रही है। पार्टी के ही नेता सवर्णों को बुरा भला बोल रहे हैं और नेतृत्व मौन है। बाहरी लोगों द्वारा सवर्णों के खिलाफ दिए गए अनर्गल बयानों पर भी पार्टी की चुप्पी है। नेता किन कार्यक्रमों में शामिल होंगे और विभिन्न मुद्दों पर उनके बयानों की दिशा क्या होगी, इस पर पार्टी नेतृत्व का कोई नियंत्रण नहीं है। प्रदेश में इसके लिए अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं होने से हर नेता अपनी दिशा खुद तय कर रहा है। इससे पार्टी में अंदरूनी तौर पर असंतोष बढ़ रहा है।