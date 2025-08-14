जांच में बड़ा खुलासा… जन औषधि केंद्रों पर ब्रांडेड दवाएं, 57 पर लगा ताला

MP News: मध्यप्रदेश में नागरिकों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए खुले जन औषधि केन्द्र(Jan Aushadhi Kendra) भी निजी ब्रांड की महंगी दवाओं के बिरी केन्द्र बन गए हैं। इनमें धड़ल्ले से निजी ब्रांड की महंगी दवाएं बेची जा रही है। वर्ष 2024-25 में जांच के दौरान 67 जन औषधि केन्द्रों में जांच के दौरान निजी ब्रांड की दवाएं बिकती हुई पाई गई। यह केन्द्र जेनरिक दवाओं की खरीदी नहीं कर रहे और ब्रांडेड दवाओं की खरीदी कर महंगे दामों पर बेचते पाए गए। इसके बाद इन 67 में से 57 जन औषधि केन्द्र बंद हो चुके हैं। जबकि अन्य को नोटिस जारी किए गए हैं और उनकी प्रोत्साहन राशि रोकी गई है। चार जन औषधि केन्द्रों के दवा विक्रय लायसेंस 5 से 10 दिन के लिए निलंबित किए गए हैं।