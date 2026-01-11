नहीं जाना पड़ेगा RTO ऑफिस, ‘ड्राइविंग लाइसेंस-RC’ के लिए नई सुविधा शुरु

केंद्रीय सड़क मंत्रालय में हुए सेमीनार में परिवहन विभाग की ओर से प्रजेंटेशन में बताया गया कि एमपी में सेवाओं को फेसलेस किया जा चुका है। नई गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस जैसी सेवाओं के लिए अब परिवहन दफ्तर के चक्कर नहीं काटने होंगे। बता दें, विभाग ने फेसलेस सर्विस एक्सटेंशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत सेवाओं को 20 से बढ़ा 51 किया है।