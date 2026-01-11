नहीं जाना पड़ेगा RTO ऑफिस, ‘ड्राइविंग लाइसेंस-RC’ के लिए नई सुविधा शुरु

Driving license प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- freepik)
Driving license: परिवहन विभाग की 51 तरह की सुविधाओं को ऑनलाइन किया गया है। इनका इस्तेमाल करने के लिए आपका मोबाइल नंबर, वाहन नंबर के साथ अपडेट होना एवं एक्टिवेट होना जरूरी है। परिवहन विभाग ने साफ किया है कि मोबाइल नंबर पर आया ओटीपी नंबर ट्रेस होने के बाद ही आवेदन पर कार्रवाई की जा सकेगी।
केंद्रीय सड़क मंत्रालय में हुए सेमीनार में परिवहन विभाग की ओर से प्रजेंटेशन में बताया गया कि एमपी में सेवाओं को फेसलेस किया जा चुका है। नई गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस जैसी सेवाओं के लिए अब परिवहन दफ्तर के चक्कर नहीं काटने होंगे। बता दें, विभाग ने फेसलेस सर्विस एक्सटेंशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत सेवाओं को 20 से बढ़ा 51 किया है।
परिवहन विभाग संबंधित नए व लर्निंग लाइसेंस में बदलाव, वाहन की श्रेणी हटाना, कंडक्टर लाइसेंस, फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट, एनओसी जैसी कई सेवाओं को मोबाइल नंबर पर ओटीपी के जरिए वैलिडेट किया जा सकेगा। इससे प्रक्रिया में पारदर्शिता के साथ ही फर्जीवाड़े की चुनौतियों से भी निपटा जा सकेगा।
परिवहन विभाग से जुड़े किसी भी काम को करने के लिए आपका मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए..ये है तरीका
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग