भोपाल

भोपाल के ये रास्ते रहेंगे डायवर्ट, जाम से बचना है तो देखें आज का रूट प्लान

Route Diversion Plan : आज प्रदेश में कृषि कल्याण वर्ष का शुभारंभ हो रहा है। कार्यक्रम को लेकर प्रदेशभर से 30 हजार से ज्यादा किसान राजधानी आ रहे हैं। ऐस में कई सड़कों पर अधिक दबाव रहेगा, जिसके चलते ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने डायवर्जन प्लान जारी किया है।

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jan 11, 2026

Route Diversion Plan

भोपाल के ये रास्ते आज रहेंगे डायवर्ट (Photo Source- Patrika)

Route Diversion Plan :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज कृषि कल्याण वर्ष का शुभारंभ हो रहा है। शहर के जम्बूरी मैदान में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत करेंगे। कार्यक्रम में शामिल होने प्रदेशभर से 1101 ट्रैक्टरों के साथ-साथ करीब एक हजार बसों से 30 हजार से अधिक किसान आ रहे हैं। कार्यक्रम को लेकर ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने डायवर्जन प्लान जारी किया है। ऐसे में शहर की कुछ सड़कों पर सामान्य से अधिक दबाव रहेगा, ताकि ट्रैफिक जाम की स्थिति उतपन्न न हो। ऐसे में अगर आप घर से निकलने की तैयारी कर रहे हैं तो ट्रैफिक के इस बदलाव को जरूर देख लें, ताकि परेशान होने से बच सकें।

कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने जम्बूरी मैदान जाने वाले रास्ते पर भारी वाहनों की एंट्री बंद की है। इसी के साथ कुछ सड़कें डायवर्ट भी रहेंगी। प्रमुख मार्गों पर भारी दबाव रहेगा। परीक्षार्थियों के लिए विशेष मार्ग व्यवस्था की रहेगी। प्रेस्टीज कॉलेज परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थी आनंद नगर से हथाई खेड़ा डेम रोड होकर कोकता बाईपास से प्रेस्टीज कॉलेज पहुंच सकेंगे।

देखें ट्रैफिक प्लान

-भोपाल (मिसरोद-सलैया क्षेत्र) : 11 मील बायपास रोड, खजूरी कला, पटेल नगर चौराहा, प्रेस्टीज कॉलेज के सामने लाइन अप।

-भोपाल (फंदा ब्लॉक-बैरासिया रोड) : खजूरी सड़क, मोबारकपुर बायपास, लांबाखेड़ा बायपास चौराहा, चोपड़ा कला बायपास चौराहा, अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के सामने लाइन अप।

-रायसेन और विदिशा से आने वाले ट्रैक्टर : संबंधित मार्गों से होते हुए प्रेस्टीज कॉलेज के सामने लाइन अप करेंगे।

-भोपाल (मिसरोद-सलैया क्षेत्र) : अशिमा मॉल, बागसेवनिया चौराहा, आरआरएल. तिराहा, एम्स रोड, बरखेड़ा पठानी, सेंट जेवियर स्कूल के पीछे पार्किंग।

-भोपाल (फंदा ब्लॉक-बैरासिया रोड और सिहोर, विदिशा, राजगढ़, रायसेन, नर्मदापुरम क्षेत्र) : विभिन्न निर्धारित मार्गों से होकर जम्बूरी मैदान पहुंचेंगी।

जम्बूरी मैदान अन्य वाहन पार्किंग

-जन सामान्य (जीप/कार/दो पहिया वाहन) : गोविंदपुरा टर्निंग, महात्मा गांधी चौराहा़, सेंट जेवियर स्कूल के सामने।
-वीआईपी वाहन : गोविंदपुरा टर्निंग, महात्मा गांधी चौराहा, अयप्पा मंदिर, गैस गोदाम, सेंट जेवियर स्कूल के सामने।
-मीडिया वाहन : गोविंदपुरा टर्निंग, महात्मा गांधी चौराहा, जम्बूरी मैदान पानी की टंकी के पास।

ऑप्शनल मार्ग

-बोर्ड ऑफिस, गोविन्दपुरा टर्निंग, अन्नानगर, सद्भावना चौराहा, महात्मा गांधी चौराहा, सेंट जेवियर स्कूल, अवधपुरी तिराहा तक मार्ग पर अत्यधिक यातायात रहेगा।
-पटेल नगर बायपास, आनंद नगर, रत्नागिरी तिराहा, पिपलानी पेट्रोल पंप तक मार्ग पर भी भारी दबाव रहेगा।
-परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए पिपलानी चौराहा से पटेल नगर चौराहा तक विशेष मार्ग व्यवस्था की गई है।
-भारी वाहनों के लिए भोपाल-बाईपास (खजूरी सड़क से 11 मील तक) पर डायवर्जन लागू होगा।

इन जिलों के किसान होंगे शामिल

भोपाल से 601, विदिशा से 250 और रायसेन से 250 ट्रैक्टर रैली के रूप में शामिल होंगे। वहीं, द्वितीय कार्यक्रम सभा और कृषि कल्याण वर्ष के शुभांरभ में जम्बूरी मैदान में भोपाल से 12000, सिहोर और रायसेन से 6000-6000 और विदिशा से 4000, राजगढ़ और नर्मदापुरम से 1000-1000, कुल 30 हजार की संख्या में किसान कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं।

11 Jan 2026 09:36 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / भोपाल के ये रास्ते रहेंगे डायवर्ट, जाम से बचना है तो देखें आज का रूट प्लान

