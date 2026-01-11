भोपाल के ये रास्ते रहेंगे डायवर्ट, जाम से बचना है तो देखें आज का रूट प्लान

Route Diversion Plan :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज कृषि कल्याण वर्ष का शुभारंभ हो रहा है। शहर के जम्बूरी मैदान में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत करेंगे। कार्यक्रम में शामिल होने प्रदेशभर से 1101 ट्रैक्टरों के साथ-साथ करीब एक हजार बसों से 30 हजार से अधिक किसान आ रहे हैं। कार्यक्रम को लेकर ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने डायवर्जन प्लान जारी किया है। ऐसे में शहर की कुछ सड़कों पर सामान्य से अधिक दबाव रहेगा, ताकि ट्रैफिक जाम की स्थिति उतपन्न न हो। ऐसे में अगर आप घर से निकलने की तैयारी कर रहे हैं तो ट्रैफिक के इस बदलाव को जरूर देख लें, ताकि परेशान होने से बच सकें।