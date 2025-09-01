जन्मदिन पर उपहार और शुभकामनाओं पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का बड़ा बयान

MP BJP- एमपी बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं। वे प्राय: सामान्य से शर्ट पैंट पहने दिखते हैं, बड़े कार्यक्रमों में भी नेताओं की पारंपरिक पोशाक से परहेज ही करते हैं। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं को भी सादगी का यह संदेश दे रहे हैं। उन्होंने अपने जन्मदिन पर शुभकामनाओं, उपहार आदि के संबंध में भी गाइडलाइन सी तय कर दी है। प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं से उनके जन्मदिन पर होर्डिंग्स, बैनर आदि लगाने से मना किया है। उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ताओं का स्नेह और संगठन के प्रति समर्पण ही उनके लिए सबसे बड़ा उपहार है।
बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का जन्मदिन 3 सितंबर को है। वे वर्तमान में बैतूल में रहते हैं लेकिन उनका जन्म उत्तर प्रदेश के मथुरा में हुआ था। प्रदेशाध्यक्ष के 2 दिन बाद आनेवाले जन्मदिन को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों में जबर्दस्त उत्साह है। प्रदेशभर में इस मौके पर उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए बड़े पैमाने पर होर्डिंग्स, बैनर आदि लगाने की तैयारी चल रही है। प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को भी इस बात का भान है, इसलिए उन्होंने सोमवार को पार्टी कार्यकर्ताओं से खास अपील करते हुए इसके लिए मना किया है।
बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने नेताओं, कार्यकर्ताओं तक यह संदेश पहुंचाने के लिए ट्वीट भी किया है। उन्होंने अपने एक्स हेंडल पर लिखा-
आदरणीय कार्यकर्ता भाइयों एवं बहनों,
आप सभी से विनम्र आग्रह है कि मेरे जन्मदिन पर होर्डिंग्स, बैनर या किसी प्रचार माध्यम से कृपया शुभकामनाएँ न दें।
आपका स्नेह और संगठन के प्रति समर्पण ही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है।
आप सभी के आशीर्वाद और निरंतर समर्थन के लिए मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ।
आपका
हेमंत खण्डेलवाल
प्रदेश अध्यक्ष
भारतीय जनता पार्टी, मध्य प्रदेश