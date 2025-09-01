जन्मदिन पर उपहार और शुभकामनाओं पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का बड़ा बयान

MP BJP- एमपी बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं। वे प्राय: सामान्य से शर्ट पैंट पहने दिखते हैं, बड़े कार्यक्रमों में भी नेताओं की पारंपरिक पोशाक से परहेज ही करते हैं। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं को भी सादगी का यह संदेश दे रहे हैं। उन्होंने अपने जन्मदिन पर शुभकामनाओं, उपहार आदि के संबंध में भी गाइडलाइन सी तय कर दी है। प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं से उनके जन्मदिन पर होर्डिंग्स, बैनर आदि लगाने से मना किया है। उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ताओं का स्नेह और संगठन के प्रति समर्पण ही उनके लिए सबसे बड़ा उपहार है।