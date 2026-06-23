एमपी में ‘मेट्रोपोलिटन रीजन’ की सीमाएं तय, 2781 गांवों का होगा विकास

इस संबंध में जल्द उच्चस्तरीय बैठक होगी। अधिकारियों के अनुसार मेट्रोपॉलिटन रीजन का उद्देश्य केवल शहरों का विस्तार नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र को एकीकृत आर्थिक और शहरी क्षेत्र के रूप में विकसित करना है। इसके लिए अलग-अलग मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाकर परिवहन, उद्योग, आवास, जल प्रबंधन और निवेश के लिए एक साथ प्लान किया जाएगा। इसके लिए वर्तमान और भविष्य के आर्थिक विकास के केन्द्रों को चिन्हित कर उनका विकास किया जाएगा। मेट्रोपोलिटन एक्ट में तय की गई व्यवस्था भी जल्द बनाई जाएगी।