29 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

भोपाल के इस अस्पताल में न्यूनतम शुल्क में होगी कैंसर और श्वास रोगों की सटीक पहचान

JP Hospital- जेपी अस्पताल में अप्रेल में ब्रोंकोस्कोपी से जांच शुरू होने की उम्मीद

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Mar 29, 2026

Lung

Lung- Demo pic

JP Hospital- भोपाल के सरकारी जेपी अस्पताल में भी अब मल्टी- ड्रग रेजिस्टेंट (एमडीआर-टीबी) टीबी के साथ ही और फेफड़े एंव श्वास रोगों की सटीक जांच और प्रभावी उपचार होगा। लंग कैंसर और ट्यूमर का पता लगाने के लिए बायोप्सी जांच भी जिला अस्पताल में की जाएगी। इसके लिए अस्पताल में नई ब्रोंकोस्कोपी मशीन लगाई जा रही है। अस्पताल में जांच कर जटिल श्वास रोगों और एमडीआर टीबी का पता लगाने की सुविधा नहीं है। नई ब्रोंकोस्कोपी मशीन को स्थापित किया जा रहा है, अगले मंगलवार तक जांच शुरू होगी। अस्पताल में आयुष्मान कार्ड पर यह जांच नि:शुल्क होगी। अन्य रोगियों से न्यूनतम शुल्क लिया जाएगा।

जयप्रकाश अस्पताल के श्वास रोग विशेष डॉ. अंकित सिंह तोमर ने बताया कि यह जांच मेडिकल कॉलेजों में होती है

चार वर्ष से गांधी मेडिकल कॉलेज के हमीदिया अस्पताल में ब्रोंकोस्कोपी जांच हो रही है। एम्स भोपाल और यहां के कुछ निजी अस्पतालों में भी यह जांच होती है। जयप्रकाश अस्पताल के श्वास रोग विशेष डॉ. अंकित सिंह तोमर ने बताया यह जांच मेडिकल कॉलेजों में होती है। यह प्रदेश का पहला जिला अस्पताल है, जहां यह जांच शुरू होने जा रही है। अब यहीं पर एमडीआर-टीबी की पहचान और प्रभावी उपचार हो सकेंगा।

सब कुछ ठीक रहा तो अप्रैल के प्रथम सप्ताह से ही फेफड़ा रोगियों की जांच भी शुरू

जेपी अस्पताल के अधीक्षक व सिविल सर्जन डॉ. संजय जैन ने बताया कि ब्रोंकोस्कोपी मशीन अस्पताल में आ गई है। इसे स्थापित किया जा रहा है। सब कुछ ठीक रहा तो अप्रैल के प्रथम सप्ताह से ही फेफड़ा रोगियों की जांच भी शुरू कर दी जाएगी।

न्यूनतम शुल्क में होगी जांच: निजी अस्पतालों में इन जांच के लिए करीब 15 हजार रुपए

निजी अस्पतालों में इन जांच के लिए करीब 15 हजार रुपए लगते हैं। प्रबंधन के अनुसार जेपी अस्पताल में आयुष्मान कार्ड पर यह जांच नि:शुल्क होगी। अन्य श्रेणी के रोगियों से न्यूनतम शुल्क लिया जाएगा।

एम्स में जल्द शुरू होगा फेफड़ा प्रत्यारोपण

लंग ट्रांसप्लांट शुरू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे एम्स भोपाल के डॉक्टरों ने शनिवार को इसके प्रत्यारोपण करने का प्रशिक्षण लिया। इसमें देश भर के फेफड़ा प्रत्यारोपण के विशेषज्ञों ने संस्थान के डॉक्टरों को सर्जरी की बारीकियां सिखानेे के साथ ही उन्हें मरीजों के चयन से लेकर ऑपरेशन और बाद की देखभाल तक हर पहलू का प्रशिक्षण दी, ताकि हर ट्रांसप्लांट सफल हो सके। विशेषज्ञों ने लंग ट्रांसप्लांट की नई तकनीक, चुनौतियां और सफल केस स्टडी पर चर्चा की। संस्थान के डॉक्टरों को सीधे विशेषज्ञों से सीखने प्रत्यारोपण के तरीके सीखे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

29 Mar 2026 09:30 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / भोपाल के इस अस्पताल में न्यूनतम शुल्क में होगी कैंसर और श्वास रोगों की सटीक पहचान

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में एक माह पहले ही होगी सेवानिवृत्ति, सरकारी आदेश से मची खलबली

Guest Teachers in MP to Retire One Month Earlier Than Scheduled
भोपाल

MP Weather: प्री-मानसून दिखाएगा तेवर ! 31 जिलों में तेज बारिश अलर्ट

IMD Weather Update mp
भोपाल

भोपाल के बिल्डर की रिटायर्ड आइएएस को धमकी, फोन पर कहा- डेथ सर्टिफिकेट जारी करता हूं

कॉलोनी के लेआउट में बदलाव का विरोध करना महंगा पड़ा, पुलिस में शिकायत दर्ज
भोपाल

एमपी से नवी मुंबई एयरपोर्ट की सीधी कनेक्टविटी, दिल्ली के लिए एक अतिरिक्त उड़ान भी

Raja Bhoj Airport
भोपाल

रेल यात्रियों के जरूरी खबर, अप्रेल में कैंसिल रहेंगी ये 6 बड़ी ट्रेनें, यहां देखें लिस्ट

Rail Passengers
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.