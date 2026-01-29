‘बेटी शांभवी का यूं जाना स्तब्ध कर गया…’ भावुक हुए शिवराज; बोले- मेरा मन दु:खी…

Captain Shambhavi Pathak: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का बुधवार की सुबह 8.45 बजे बारामती एयरपोर्ट पर प्लेन क्रैश में निधन हो गया। हादसे में सुरक्षाकर्मी, पायलट और महिला क्रू मेंबर समेत 5 लोगों की मौत हो गई। इसमें से एक मध्यप्रदेश के ग्वालियर की रहने वाली कैप्टन शांभवी पाठक भी थीं। इसी बीच केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी शांभवी को श्रद्धांजलि अर्पित की है।