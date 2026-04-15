MP Board Result 2026: यहां चेक करें 10वीं-12वीं का रिजल्ट, इन छात्रों को मिलेगा फायदा

MP Board Result 2026 : मध्यप्रदेश के लाखों स्टूडेंट अपने रिजल्ट का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं बोर्ड का रिजल्ट बस कुछ ही घंटों में आने वाला है। अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। रिजल्ट आने से पहले अपना रोल नंबर, प्रवेश पत्र समेत परीक्षा परिणाम से जुड़ा सभी काम पूरा कर लें। ताकि सरलता से आप अपना परीक्षा परिणाम देख सकें।