क्रिसमस डे 2019 - यहां देखें क्रिसमस के स्पेशल गाने और mp3 सॉन्ग करें डॉउनलोड

भोपाल/ 25 दिसंबर ईसाई धर्म का सबसे बड़ा त्योहार क्रिसमस डे Christmas day 2019 पूरे विश्व में धूमधाम से मनाया जाता है। क्रिसमस का दिन प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिन Nativity of Jesus के रूप मनाया जाता है। इस दिन उपहार और मिठाईयां बांटकर क्रिसमस डे को पारंपरिक त्योहार के तरह सेलिब्रेट किया जाता है।

क्रिसमस christmas पर्व पर शहर में चर्च और घरों में लोगो क्रिसमस ट्री christmas tree सजाते हैं। इस दिन सांता क्लॉज santa claus का सबसे बड़ा महत्व है, पारंपरिक रूप से क्रिसमस के दिन ही सांता क्लॉजा सभी के लिए उपहार और मिठाईयां लेकर आते हैं। यह त्योहार 24 दिसंबर की आधी रात से शुरू हो जाता है और लोगो एक दूसरे को happy christmas merry christmas हैप्पी क्रिसमस मेरी क्रिसमस बोलकर बधाई देते हैं।

क्रिसमस डे के दिन लोगो christmas mp3 song सुनते हैं और अपने फैन्स को बधाईयां देते हैं। वहीं क्रिसमस के तमाम गाने चारो तरफ अंग्रेजी गाने जैसे 'जिंगल बेल्स' jingle bell jingle bell jingle bell rock सुनाई देते हैं क्रिसमस डे के अवसर पर कई ऐसे गाने भी हैं जो हिंदी भाषा में हैं। 'जख्मी' के हिट ट्रैक aao tumhe chand pe le jaye 'आओ तुम्हे चाँद पे ले जाएं...प्यार भरे सपने सजाएं... छोटासा बंगला बनाएं एक नयी दुनिया बसाएं' का गाना आया था जो बेहत लोकप्रिय हुआ।

ये गाने भी क्रिसमस डे पर भी बहुत सुने जाते हैं -

1. मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा प्रभु जन्मा Mera Prabhu Janma का गाना क्रिसमस डे पर सबसे अधिक सुना जाता है। 1995 में Kishore Malhotra का गाना, जिसके बोल हैं -

मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा प्रभु जन्मा... पापिन, तारण कारण मेरा प्यारा यीशु जन्मा। मरियम बैठी अपने घर में, आया दूत स्वर्ग से, बोला कुँवारी मरियम से कि लो सलाम हमारा जी...

2. ओ मैंने पहले से कह दइ O MAINE PEHLE SE का गाना सन् 2000 VIZY ALFRED ने गाया -

ओ मैंने पहले से कह दइ मसीह मरियम को जायो रे - 3 स्वर्ग लोक से चला फ़रिश्ता। डिग मरियम के देस - 2 मरियम से वो यूं कर बोला... तेरे बेटा होगा रे ... ओ मैंने पहले से...2 ये सुन कर के मरियम बोली सुनो फ़रिश्ता रे - 2 ब्याह हुआ न अब लो मेरा कैसे होगा रे ... ओ मैंने पहले से ...

3. आज बड़ा दिन, हो मुबारक सब को BADA DIN MUBARAK - Anuradha Paudwal - सन् 2000 में

ओ मेरे यार ये दिन हो मुबारक तुझे... मेरे यार ये दिन हो मुबारक तुझे... मिल गयी है तुझे एक नयी ज़िन्दगी

तुझे और मई क्या दू नज़रना, तुझे और मई क्या दू नज़रना... है तेरी ख़ुशी में ही मेरी ख़ुशी ... मेरे यार ये दिन हो मुबारक तुझे ... मेरे यार ये दिन हो मुबारक तुझे

4. Hum Teen Raja - Kishore Malhotra - ये गाना 1995 आया अंग्रेजी में

We Three Kings

Anne Murray

We three kings of orient are,

Bearing gifts we traverse afar

Field and fountain, moor and mountain,

Following yonder star.

5. RAJA YESHU AAYE का गाना Vinod Rathod ने सन 2000 में गाया था जिसके बोले हैं -

राजा येशु आये है सब मिलके गायेंगे... ताली बजाएँगे

खुशियाँ मनाओ - 2 चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। तुम मांगो तो सुनेगा, कमी घटी को पूरा करेगा

मन से बुलाने वालो के दिल में आएगा। निर्बल को बल देगा, रोगी को छु लेगा, शैतान भी कांपेगा, येशु के सामने.. राजा येशु आये है

ये भी गाना फेमस हुआ था

1. आज एक बालक जन्मा है... जो संसार का राजा है... अपने पास बुलाता है .. सारे जात के लोगों को।

कोरस- ग्लोरिया, ग्लोरिया, ग्लोरिया.. इन एक्सेलसिस डेओ। - 2

2.आनन्द से ईश्वर का दूत ... लाया यह सुसमाचार... राजा ख्रीस्त आज जन्मा है ... मनुष्य रुप में ले अवतार।

3.आधी रात गड़ेरिये... झुण्ड की रक्षा करते थे ... उनके पास स्वर्गीय दूत.. सुन्दर स्वर से गा रहे।

4.पिता, पुत्र और आत्मा को ... सदा होवे महिमा ... यीशु ख्रीस्त देह धारण कर... बैतुलहम में जन्मा है।