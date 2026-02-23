एमपी के दतिया में फंसे अफसर, सुसाइड से पहले क्लर्क ने Video बनाकर लगाए गंभीर आरोप

वीडियो में क्लर्क दिलीप सिंह ने दतिया नगरपालिका सीएमओ नागेंद्र सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि क्लर्क होने के बाद भी सीएमओ ने मेरी ड्यूटी ट्रेचिंग ग्राउंड में लगा दी। मुझे कचरा गाड़ी गिनने का काम सौंप दिया जिससे मुझे मानसिक रूप से गहरा आघात लगा। जब मैंने किसी अन्य शाखा में ट्रांसफर करने का निवेदन किया तो सीएमओ नागेंद्र सिंह ने मुझे मां बहन की गालियां बकीं। इससे दुखी होकर खुदकुशी कर रहा हूं। वीडियो में उन्होंने सीएमओ और दो अन्य कर्मचारियों पर केस दर्ज करने की भी मांग की।