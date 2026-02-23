कर्ज में डूबी मोहन सरकार को मिला छिपा खजाना, 1.28 लाख खातों में दबे 244 करोड़ ने चौंकाया

MP News: बजट संतुलन की जद्दोजहद और मध्य प्रदेश सरकार पर लगातार बढ़ते कर्ज के बीच सरकार को अपने ही सिस्टम में छुपा खजाना मिला है। वित्तीय समीक्षा के दौरान अलग-अलग योजनाओं से जुड़े 1 लाख 28 हजार सरकारी खातों में करीब 244 करोड़ रुपये जमा पाए गए। ये लाखों खाते ऐसे थे जो एक्टिवेट नहीं थे। ऐसी रकम, जो सालों से उपयोग में नहीं आई थी और फाइलों के बीच कहीं दब गई थी।