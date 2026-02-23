एमपी में जापानी एजेंसी कर रही बिजली सप्लाई के काम की देखरेख, ट्रांसमिशन लाइन का किया निरीक्षण

MP power supply work- मध्यप्रदेश में बिजली सप्लाई के काम की एक जापानी एजेंसी देखरेख कर रही है। मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी (एमपी ट्रांसको) के कामकाज का जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जायका) द्वारा व्यापक निरीक्षण किया जा रहा है। प्रदेश के ट्रांसमिशन नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण के लिए जायका-2 में विभिन्न वित्त पोषित परियोजनाओं के अंतर्गत कार्य चल रहे हैं। जापानी एजेंसी की टीम ने इन कार्यों का गहराई से निरीक्षण किया। जायका जापान की इवैल्यूएटर हिसाए ताकाहाशी और जायका के भारतीय प्रतिनिधि कुनाल गुप्ता ने निर्माण कार्यों, उनकी गुणवत्ता, उपयोगिता तथा अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप क्रियान्वयन की बारीकी से जांच-पड़ताल की। निरीक्षण के दौरान टीम ने एसएलडीसी और स्काडा सेंटर की प्रशंसा की।