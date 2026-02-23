एमपी में इस फसल पर किसान को 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देगी सरकार, सीएम का बड़ा ऐलान

Black Gram- मध्यप्रदेश में किसानों की माली हालत सुधारने के लिए कई कवायदें की जा रहीं हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि किसानों की बेहतरी के लिए हम तेजी से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार किसान हितैषी निर्णय ले रही है। चना, मसूर, तुअर और अन्य सभी दलहन व तिलहन उत्पादन में वृद्धि के लिए हम ठोस कदम उठा रहे हैं। सीएम मोहन यादव ने किसानों को बोनस देने का बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ग्रीष्मकालीन उड़द पर हर किसान को राज्य सरकार 600 रूपए प्रति क्विंटल बोनस देगी। सीएम मोहन यादव ने किसानों से मूंग के स्थान पर उड़द बोने की अपील की। उन्होंने बताया कि सरसों की फसल को भी भावांतर भुगतान योजना के दायरे में लाया जा रहा है।