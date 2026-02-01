एमपी के बड़े शहरों को जोड़ेगा 5017 करोड़ रुपए का ग्रीनफील्ड हाई-वे

Greenfield highway- मध्यप्रदेश में अनेक हाईवे बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि हमने प्रदेश में सड़क मार्गों और राजमार्गों का जाल बिछाने का बीड़ा उठाया है। इसी क्रम में उज्जैन से जावरा तक बनने वाली ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड परियोजना (हाई-वे) बनाई गई है। करीब 5017 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह ग्रीनफील्ड हाई-वे इस क्षेत्र के समग्र विकास की एक नई पहचान बनेगा। उज्जैन और जावरा के साथ इलाके के अन्य शहरों को भी जोड़ेगा।