बारिश पर द्रोणिका का प्रभाव: जानें अगले 7 दिनों तक कैसा रहेगा मौसम?

- राजधानी भोपाल में सीजन में पहली बार 24 घंटे में पांच इंच से ज्यादा बारिश

- प्रदेश में कई जगहों पर गरज-चमक के साथ बरसे बादल

- मानसूनी सिस्टम सक्रिय होने से 3-4 दिनों में तेज बारिश की संभावना

heavy rain is coming to you